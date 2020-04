Jetzt teilen:

Beltershausen (red). Die 23. Auflage Meier III-Cup wird im Jahr 2020 nicht über die Bühne gehen. Aufgrund der Coronavirus-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen hat sich der Vorstand des Ausrichters SV Beltershausen, in enger Absprache mit dem Namensgeber des Turniers, Heinrich Meier III, frühzeitig dazu entschlossen, des Fußball-Vorbereitungsturniers abzusagen. "Aus wirtschaftlicher Sicht ist diese Absage für uns als Verein ein Desaster. In der augenblicklichen Situation muss jedoch die Gesundheit aller an so einem großen Turnier beteiligten Menschen im Vordergrund stehen", so Andreas Rautäschlein, 1. Vorsitzender des SV Beltershausen. "Wir hoffen, dass wir die 23. Auflage unseres Traditionsturniers im nächsten Jahr wie gewohnt ausspielen können."