Tom Woiwod: Vom FC Cleeberg hinaus in die Fußball-Welt

Der SC Waldgirmes hat Testduell zweier Fußball-Hessenligisten für sich entschieden. Im Rahmen des "Mister-Hair-Cup" in Großen-Buseck setzte sich die Mannschaft von Trainer Mario Schappert mit 4:2 (1:1) gegen den FSV Fernwald durch. Yannis Grönke hatte den späteren Verlierer in der elften Minute in Führung gebracht, Maximilian Wiessner (14.), Karl Cost 858.), Kevin Bartheld (62.) und Natnael Tega (65.) das Blatt zugunsten der Lahnauer gedreht. Fernwald verkürzte nur noch durch Brian Mukasa (85.). Im Endspiel der Gruppe eins trifft Waldgirmes am Freitag (20 Uhr) in Buseck auf den FC TuBa Pohlheim. (red)