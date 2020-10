Trainerwechsel bei Fußball-A-Ligist SG Versbachtal

Jetzt teilen:

Altenvers/Weipoltshausen (jpk). Fußball-A-Ligist SG Versbachtal hat die Zusammenarbeit mit seinem erst in der Winterpause 2019/2020 installierten Trainerteam Roy Thormann/Dominik Bäcker beendet, "einvernehmlich", wie es in einer Mitteilung der Spielgemeinschaft des VfB Altenvers und des TSV Weipoltshausen vom Montag heißt. Die Trennung erfolgte bereits am Sonntag vor einer Woche nach der hohen 1:5-Niederlage gegen Bottenhorn. "Das war das I-Tüpfelchen. Es hat aus verschiedenen Gründen nicht gepasst", erklärte der SG Vorsitzende Sven Pölkemann auf Nachfrage. Die Mannschaft reagierte an diesem Sonntag mit einem 7:0-Sieg gegen Wiesenbach. Die Funktion des Spielertrainers übernimmt der erfahrene SG-Kicker Marco Badouin. Ihn soll Manuel Blieder, Trainer der 2. Mannschaft, mit Rat und Tat unterstützen.