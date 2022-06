Trotz Sieg in Bicken: FC Burgsolms bleibt Gruppenligist

Jetzt teilen:

WETZLAR - Es hat nicht sollen sein: Weil der SSC Burg im Parallelspiel beim FSV Braunfels ein 9:0-Schützenfest feierte, bleibt der FC Burgsolms trotz eines spektakulären 5:4-Erfolges beim TSV Bicken ein weiteres Jahr in der Fußball-Gruppenliga und schließt die Saison auf dem undankbaren dritten Tabellenplatz ab. Insgesamt fielen am letzten Spieltag der laufenden Saison, der im Zeichen emotionaler Abschiede stand, in sieben Begegnungen unfassbare 42 Tore.

SG Waldsolms - VfL Biedenkopf 5:2 (3:0): Bei der letzten Partie vor der Sommerpause am Sportplatz in Kröffelbach stand ein Mann im Mittelpunkt, der nach über 600 Begegnungen für die SG Waldsolms beziehungsweise die SG Brandoberndorf/Griedelbach offiziell verabschiedet wurde. Florian Schuster, der gegen den VfL Biedenkopf sein exakt 200. Gruppenliga-Spiel bestritt, war 20 Jahre lang in der ersten Mannschaft der Waldsolmser aktiv. Bei sommerlichen Temperaturen traf Schuster mit "seiner" SGW, die mit einem Vorsprung von zehn Punkten schon länger nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat, auf den bereits feststehenden Meister aus dem Hinterland. "Es war ein schönes Abschiedsspiel für Flo. Außerdem freuen wir uns, dass der VfL Biedenkopf nochmal hier war", sagte der Vereinsvorsitzende Klaus Maurer hinterher. Die Gastgeber wollten Schuster, der die Mannschaft als Kapitän auf den Platz führte, einen schönen Abschied bereiten. Und schon nach weniger als einer halben Stunde führte die Heimelf durch den Treffer von Fabian Wojtowicz (15.) und einem Biedenkopfer Eigentor (20.) schon 2:0. Der VfL, der mehreren Spielern aus der zweiten Reihe etwas Spielpraxis gab, fing sich vor der Pause noch den dritten Gegentreffer ein. Maximilian Klapsch (33.) war zur Stelle. Im zweiten Durchgang schaltete Biedenkopf dann kurzzeitig in den Aufholmodus. Torben Zaun (55.), der sein Eigentor wieder gutmachte und Dennis Rakowski (70.) per Foulelfmeter brachten den Gast heran. Doch dann waren wieder die Kicker aus dem Hintertaunus am Zug. Erik Diehl (80.) mit einem platzierten Schuss aus der zweiten Reihe und Orkan Bicakkiran (89.) stellten den alten Abstand wieder her und machten mit ihren Toren den 5:2-Erfolg perfekt. Sehr zur Freude des 38-jährigen Florian Schuster, der beim Führungstreffer von Wojtowicz den wohl letzten Gruppenliga-Scorerpunkt seiner Karriere sammelte.

TSV Bicken - FC Burgsolms 4:5 (3:4): Torkrimi in Bicken, doch dem FC Burgsolms reichte der Auswärtssieg nicht, um in die Verbandsliga aufzusteigen. "Das Spiel war gut. Burgsolms hatte viele Fans dabei, schließlich ging es für sie ja noch um den Aufstieg. Beide Mannschaften fingen vorsichtig an, denn die Burgsolmser wollten nicht in Konter laufen", sagte Bickens Pressesprecher Wolfgang Berns. Burgsolms ging nach einem Strafstoßtor durch Johannes Gierhardt in Führung (27.), doch wenige Minuten später drehte die Heimelf durch einen Doppelpack von Jan Kneifel das Spiel, der zwei Spieler ausgedribbelt hatte und beim zweiten Treffer eine sehenswerte Flanke verwertete (33., 35.). Nico Hermer egalisierte diese Führung aus fünf Metern nur wenige Sekunden später nach einer sehenswerten Flanke von der linken Seite (37.), ehe Burgsolms erneut die Partie mit dem Treffer von Cyril Brückel zum 3:2 drehte (42.). Das 4:2 kurz vor der Halbzeit fiel ebenfalls durch Brückel, der ein Zuspiel von Hermer verwandelte (45.+1.). Direkt nach dem Wiederanpfiff stibitzte Jan Kneifel eine missglückte Rückgabe und schob mit dem Halbzeitpfiff zum 3:4 ein (45.+2.). In der zweiten Halbzeit schlug Brückel erneut zu, nachdem er von Hermer freigespielt wurde und eiskalt einnetzte (55.). "Brückel und Hermer waren auffällig. Die beiden haben super als Team harmoniert", erläuterte Berns. In der 57. Minute wurde es kurios: Als der Ball nach einer Ecke auf der Burgsolmser Torlinie lag, versuchte Bicken viermal, den Ball über die Linie zu bugsieren, scheiterte jedoch immer wieder an der vielbeinigen Abwehr der Gäste. Jan Kneifel, der schön freigespielt wurde, setzte den Schlusspunkt mit seinem vierten Tagestreffer zum 4:5 aus Sicht der Heimelf (90.+2.). "Brückel vier Tore, Kneifel vier Tore. Das waren schon die Leute, die dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben. Das Spiel war torreich, mit vielen Zuschauern bei schönem Wetter. Es war ein gelungener Saisonabschluss, wir hätten gerne gewonnen, aber mit dem Ergebnis können wir auch umgehen", sagte Berns abschließend.

SG Eschenburg - FC Ederbergland II 5:1 (3:0): "Verdienter Sieg gegen tapfer spielende Gäste, die ersatzgeschwächt angetreten sind. Kompliment dafür", fasste Eschenburgs Trainer Sebastian Dietrich das Spiel zusammen. Bereits in der Anfangsphase klingelte der Ball zum ersten Mal im Netz, als Simon Reiprich nach einem Steilpass Lennart Schaab in Szene setzte, der eiskalt einnetzte (10.). Wenige Minuten später machte es dann Reiprich nach einer Vorarbeit von Benny Sabau selbst, der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein (16.). Wieder war es Reiprich, der kurz vor der Halbzeit aus 30 Metern einfach abzog und zum 3:0-Halbzeitstand erhöhte (41.). Nach dem Seitenwechsel war wieder größtenteils Eschenburg am Zug, Valentin Scheld legte ab auf Dennis Dorndorf, der den Ball direkt aus 13 Metern nahm und unhaltbar ins Tor einschoss (68.). Benjamin Arnold erhöhte per Direktabnahme zum 5:0 (75.). Ergebniskosmetik betrieb David Immel mit dem Tor zum 1:5 nach einer Vorlage von Dogan Dizlek; Immel setzte sich nach einem Diagonalball durch und schob aus 20 Metern ein. (90.).

Fotos Seine exakt 200. Begegnung in der Fußball-Gruppenliga gegen den VfL Biedenkopf wird die letzte bleiben: Nach 20 Jahren bei der SG Waldsolms und der SG Brandoberndorf/Griedelbach beendet Innenverteidiger Florian Schuster seine aktive Karriere. Foto: SG Waldsolms 2

RSV Büblingshausen - MTV Gießen 2:1 (1:1): Den äußeren Temperaturen angemessen war es zum Abschluss zunächst ein Sommerkick, in dem beide Mannschaften ob der langen Saison wohl auch nicht mehr 100 Prozent auf den Platz bringen konnten. Da sich aus dem Spiel heraus zunächst wenig tat, war es dann ein Freistoß, der nach 15 Minuten zum ersten Treffer des Tages führte. Dabei war es Gießens Janick Wagner, der Joachim Netsch im RSV-Tor per Standard aus 18 Metern überwand. Doch in der Folge war den Hausherren anzumerken, dass sie sich mit einer guten Leistung sowie einem positiven Ergebnis aus der Gruppenliga verabschieden wollten. Und so war das 1:1, das Can Arlun in Minute 36 gelang, auch der verdiente Pausenstand.

In der zweiten Halbzeit tat sich dann zunächst nichts, ehe es binnen weniger Minuten hochherging. Dabei leistete sich zunächst MTV-Verteidiger Daniel Mikhailov (56.) eine klare Notbremse gegen Maurice Albrecht und wurde von Schiedsrichter Pirmin Mülot vorzeitig zum Duschen geschickt. Und nur drei Minuten später hatte die Elf von Marcel Cholibois die Partie dann komplett gedreht. Dabei startete Florian Bunde ein tolles Solo durch den Gästestrafraum und schloss zum 2:1 ab. Wiederum nur drei Minuten später hätte Patrick Meisterjahn um ein Haar schon auf 3:1 erhöht, doch sein Versuch klatschte gegen den Pfosten des Gießener Tores. Und auch in der Schlussphase der Partie kam von den Gästen nur wenig, um der Partie noch eine Wende zu geben. Der bereits feststehende Klassenerhalt verbunden mit den hohen Temperaturen können dafür die Hauptgründe gewesen sein. Und so waren die Gastgeber in der Schlussphase mehrfach dem dritten Treffer nahe, beispielsweise bei zwei Chancen des eingewechselten Arkadiusz Laband (83., 85.). Doch diese sowie ein Versuch von Meisterjahn, der in der Nachspielzeit nach starkem Spielzug knapp verfehlte, landeten nicht im Tor. Was aber im Gastgeber-Lager niemanden mehr störte, denn der RSV konnte am Ende den 2:1-Heimsieg bejubeln und sich damit, wie erhofft, ehrenvoll aus der Klasse verabschieden.