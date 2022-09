TSV Michelbach II und SG Friedensdorf/Allendorf bleiben dran

Michelbachs emotionsgeladener Kreisoberliga-Coach Kai Ranke brachte die Reserve des TSV im B-Liga-Match bei der SG Versbachtal II mit seinem frühen Tor auf die Siegerstraße. Foto: Jens Kaliske

MARBURG-BIEDENKOPF - In der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf hat der TSV Michelbach II dank eines 3:1-Siegs in Wiesenbach nach Punkten mit Tabellenführer FSV Sterzhausen gleichgezogen, die SG Friedensdorf/Allendorf folgt dem Spitzenduo nach dem 3:2 bei der SG Versbachtal mit einem Punkt Abstand. Am Wochenende streiten Sterzhausen und Gladenbach II im Fernduell um die Pole Position.

FV Wiesenbach - TSV Michelbach II 1:3 (0:2): Wiesenbach war in den ersten 20 Minuten noch gar nicht wirklich im Spiel. So kam die Michelbacher 2:0-Führung durch Kai Ranke (5.) und Mutlu Aksöz (11.) nicht überraschend. Danach wurde das Spiel aber ausgeglichener. TSV-Torschütze Aksöz zog sich kurz vor der Pause eine Zeitstrafe zu (40.). Wiesenbach hatte nach dem Seitenwechsel seine erste Torchancel. Nach einer schönen Kombination schob Philipp Achenbach aus zehn Metern zum 1:2 ein (57.). Aber Michelbach wurde wieder stärker. Der TSV wechselte Leonard Raishtaj ein und der vollstreckte einen Foulelfmeter zum 1:3 (62.). Das Spiel war bis zum Schluss umkämpft, aber fair, mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Michelbach gewann aufgrund der größeren Abgeklärtheit nicht unverdient. In der zweiten Halbzeit verursachte Wiesenbachs Tormann André Keiner noch einen Strafstoß. Kai Ranke trat an den Punkt, aber Keiner bügelte seinen Fehler wieder aus und hielt den Schuss.

SG Versbachtal II - SG Friedensdorf/Allendorf 2:3 (1:1): In Altenvers entwickelte sich am Mittwoch ein offener Schlagabtausch mit Vorteilen für Friedensdorf/Allendorf. Die favorisierten Gäste hatten mehr Torchancen und zeigten die reifere Spielanlage. In Führung ging aber erstmal Versbachtal. Nach fünf Minuten verwandelte Nils Yannik Deyk einen Foulelfmeter. Mario Balzer glich später aus (38.) und in der zweiten Hälfte gelang Jonas Bandel nach toller Vorarbeit von Alexander Schmitt die Gästeführung (73.). Marc André Theofel baute diese aus (87.). Wiesenbach steckte nicht auf und kam durch Max Gramls Tor (90.) noch auf 2:3 heran.

Vorschau aufs Wochenende

Am Samstag um 12.45 Uhr strebt der FC Kombach (8./6 Punkte) beim Schlusslicht FV Wehrda III (14.) den dritten Saisonsieg an. Die Platzherren haben noch keine Punkte holen können und sind abermals Außenseiter. Die Kombacher bejubelten zuletzt den 4:0-Heimerfolg gegen Allna-/Ohetal. Am Sonntag stellt sich der FV Wiesenbach (9./5) um 12.15 Uhr beim FSV Schröck II (13./0) vor. Auch die Schröcker sind in der Staffel noch nicht richtig angekommen und warten noch auf das erste Erfolgserlebnis. Die Wiesenbacher werden ihre Favoritenrolle vermutlich nutzen, um die Mittwochspleite abzuhaken. Um 12.45 Uhr gastiert dann der FSV Sterzhausen (1./13) in Weipoltshausen bei der SG Versbachtal II (11./3). Deren starke Leistung gegen Friedensdorf/Allendorf sollte dem Favoriten Warnung genug sein. Auf einen Ausrutscher der Sterzhäuser lauert der Gladenbacher SC II, der als Tabellendritter nur einen Punkt zurückliegt und um 15 Uhr in Holzhausen als klarer Favorit aufläuft. Gastgeber SG Holzhausen/Hommertshausen (10./ 4.) musste bei Vatanspor Dautphe letzten Sonntag nach ordentlichem Beginn noch eine bittere 3:8-Niederlage quittieren.