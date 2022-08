4 min

Türk Gücü unterstreicht eindrucksvoll seine Ambitionen

Fußball-Kreisliga A: Der Spitzenreiter gewinnt am Mittwoch auswärts souverän und ist am Sonntag in Hörlen gefordert. Der FV Breidenbach II und Buchenau gehen ins Verfolgerduell.

Von Oliver Siegel und Jens Kauer