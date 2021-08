Überrascht Bottenhorn gegen Wacker erneut?

Jetzt teilen:

BOTTENHORN - (jpk). Im Kreispokal des Fußballkreises Biedenkopf steigt am Dienstagabend das zweite Achtelfinalspiel. A-Ligist SSV Bottenhorn empfängt um 18.30 Uhr auf der Heide die klassenhöhere SpVgg Wacker Frohnhausen. Die Gastgeber träumen von einer Überraschung wie vor zwei Jahren. Im Oktober 2019 schalteten sie den Kreisoberligisten, damals noch auf dem gefürchteten Hartplatz, mit 2:1 aus und zogen ins Endspiel gegen den FV Breidenbach ein. In der Vorbereitung gelang den Heidekickern nach Niederlagen in Dernbach (1:3), in Sterzhausen (1:3) und bei der SG Aartal (2:5) am Samstag mit 5:1 als Gast der SG Friedensdorf/Allendorf der erste Sieg. Eine ähnliche Bilanz weisen die Frohnhäuser unter ihrem neuen Spielertrainer Jason Gries auf. Auf eigenem Platz bezwang Wacker vor einer Woche den FV Breidenbach II mit1:0.