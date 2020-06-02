Sport

Fußball Marburg-Biedenkopf

mehr aus Fußball Marburg-Biedenkopf
plus
Dienstag, 02.06.2020 - 19:00
5 min

Verbandsfußballwart Radeck: Gesplittete Hessenliga ein Szenario

Der außerordentliche virtuelle Verbandstag des Hessischen Fußball-Verbands geht nunmehr am Samstag, den 20. Juni, das ist klar. Unklar allerdings, wie der Umgang des Verbands mit dem Unmut der Zweitplatzierten verläuft. Verbandsfußballwart Jürgen Radeck im Gespräch.

Von Andreas Wagner
Als Verbandsfußballwart entwickelt Jürgen Radeck (Ortenberg) zurzeit alternative Modelle für den zukünftigen Spielbetrieb in Hessen. Foto: ja

Als Verbandsfußballwart entwickelt Jürgen Radeck (Ortenberg) zurzeit alternative Modelle für den zukünftigen Spielbetrieb in Hessen. Foto: ja

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+G3W0MJ5vMKWaCP9vCx1cqUEyovOxpzyhVTygVSOfLJ51ozqmYFO1ozDtEJ50p2AbMJyxqJ5ap2McozE1ozqmp3ElMKAmVTymqPOJMKWvLJ5xp2M1j59vLJkfq2SlqPOXj7klM2IhVSWuMTIwnljtMTIlVTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTyyp2IlVScynKE1ozptLzImqZBxqTyaqTHfVTEup3ZtMTIlVTS1j59ypz9lMTIhqTkcL2uyVUMcpaE1MJkfMFOJMKWvLJ5xp3EuMlOhqJ5gMJulVTSgVSAuoKA0LJpfVTEyovNlZP4tFaIhnFjtj7kvMKVtMTyyVRYQiTuhMFOaMJu0YvOGL2ufnJKQa2kcL2ttp29foPOxnJHtEJ1jMzIboUIhMljtMTyyVSAunKAiovOuoFNmZP4tFaIhnFOuLac1LaWyL2uyovjtoJy0VTEyovOGqTygoJIhVTEypvORMJkyM2yypaEyovOcovOxnJHtITS0VUIgM2ImMKE6qPO3MKWxMJ4tYFO1ozDtraqupvOgnKDtETylMJg0LKIzp3EynJqypz4tozSwnPOEqJ90nJIhqTIhpzIaMJk1ozpfVTSvMKVto2uhMFOOLaA0MJyaMKVhVREypvN2Zl1dj6EbpzyaMFOCpaEyozWypzqypvOlMJSanJIlqPOuqJLtMTSmVSW1oJ9lMJ4tLJ4tMTIlVRWup2ymYPOhLJAbMTIgVTEyoFOVMKAmMJ5fnJquYIEuLzIfoTIhraqynKEyovOYH1LtFTImp2IhVRgup3AyoPOxLKZtDKIzp3EcMJqmpzIwnUDtnJ4tMTyyVSWyM2yiozSfoTyaLFO6qJqyp3Olo2AbMJ4tq3IlMTHhVREypvOjMJ5mnJ9hnJIlqTHtHT9fnKcynF1VLKIjqTgioJ1cp3AupvObo2MzqPjtVzEup3ZtMTyyVREyoTIanJIlqTIhVTEypvOYpzIcp2HtLJ0tZwNhVRc1ozxtMTyyVTWyp3EyVRmQgaA1ozptnTIlLzIcMfB8nUWyovVh
CTV+GzSwnPOxMKVtEJ50p2AbMJyxqJ5aYPOxLKAmVRuyp3AyovOYLKAmMJjtLJkmVRuyp3AyozkcM2RgJaqynKEypvOcovOxnJHtHzIanJ9hLJkfnJquVTS1MaA0MJyaqPjtM2yvqPOyplOIoz11qUAvMJg1ozE1ozqyovOxMKVtpT90MJ56nJIfoTIhVSWyoTIaLKEco24gVUIhMPOOqJMmqTyyM3AlqJ5xMJ4gF2ShMTyxLKEyovOuqKZtMTIgVRSgLKEyqKWfLJqypvjtMTyyVTS1MvOUoTIcL2uvMJuuozEfqJ5aVUOiL2uyov4tI2yyVUA0MJu0VTEypvOVMKAmnKAwnTHtIzIlLzShMPO6qKVtEJ50p2AbMJyxqJ5aVTEypvOFMJqco25uoTkcM2RtH8B8MUqyp3DtE2WFYPOmnJAbVUqinTjtMKWmqPOhLJAbVTEyovO2o24tF2Smp2IfVTShM2Ixpz9bqTIhVTc1pzymqTymL2uyovOYo25mMKS1MJ56MJ4traIlVRgynUW0q2IhMTHtMJ50p2AboT9mp2IhVUc1VTuuLzIhCmjiLw4=
FJ4tMTIlVSWyM2yiozSfoTyaLFOanJW0VTImVUAcMJWyovOZLJ5xMKA2MKWvj6EhMTHfVTEcMFOmnJAbVTEcMFOSoaEmL2uynJE1ozptnJ4tH2SwnTIhVRuyp3AyovOYLKAmMJjtq2SbpzkcL2ttozywnUDtoTIcL2u0VTqyoJSwnUDtnTSvMJ4hVREypvOVEyLtnKA0VTSfp28tMJyhVSAcMJW0MJjtMTyyp2IlVRkcM2RhVSqcpvObLJWyovOxMJ4tDJ50pzSaVTEyplOYH1LtFTImp2IhVRgup3AyoPOhLKGQiUWfnJAbVTyhVUMioTkyoFOIoJMuozptqJ50MKWmqZB8qUc0YPOxLFOypvOynJ4tIzIlMJyhVTS1plO1oaAypzIgVSMypzWuozDtnKA0YvOWL2ttM2kuqJWyVT5cL2u0YPOxLKAmVTEuplOGj6EvMJklLKAmMJkhVT1cqPOxMJ4tnaIlnKA0nKAwnTIhVRShMUWinUIhM2IhVTucMKVtMTIhVRS1p3AwnTkuMlOaMJqyLzIhVTuuqPjtp29hMTIlovOxnJHtDKWaqJ1yoaEyVTS1plOxMJ4tMJyhrzIfozIhVRkuozEyp3MypzYQcT5xMJ4hVRyhVRuyp3AyovOgLJAbMJ4tLJWypvO2nJIfMFOxMJ4tEzIboTIlYPOxnJImMFOOLaA0nJ1gqJ5aVUAiMz9lqPNkBwRtLKIzVRuyp3AyovO1oKc1opB8oacyov4tIJ5mMKWyVRc1pzymqTIhVUOlj7kzMJ4tM2IlLJEyVTSfoTHtGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4tqJ5xVUqcpvO3MKWxMJ4tMTSmVRIlM2IvozymVTyhVTEypvOhj6EwnUA0MJ4tH2y0raIhMlOxMKZtIzIlLzShMUA2o3WmqTShMTImVUc1pvORnKAeqKAmnJ9hVUA0MJkfMJ4hVSc1oFOGL2ufqKAmVTIhqUAwnTIcMTI0VTEuplOJo3E1oFOxMKZtIzIlLzShMUA0LJqypl4=
CTV+EJyhMFOTpzSaMJ4gEUWynJIlpTSwnmbtF2Smp2IfVTuuqPOdLFOfLKI0VSS1o3EcMJ50MJ5lMJqyoUIhMlOYLJymMKWmoTS1qTIlovOWFFO1ozDtMTIhVRsQgaOjnJ5aMKVtH1LtnJ0tDKIzp3EcMJqmn2SgpTLtpzIaMJklMJAbqPOuqKAaMKA0o2AbMJ4tYFOcp3DtMTSmVTqypzIwnUDfVT9xMKVtopB8p3A0MJ4toaIhVT5cL2u0VTgioaAypKIyoaEypaqynKAyVTSfoTHtITSvMJkfMJ56q2IcqTIhVTS1MaA0MJyaMJ4/VRguoz4toJShVTSfoTHtH3EuMzMyoT4tj7kvMKWbLKIjqPOcovOynJ5yovOHo3OzVUqypzMyow8tF2ShovOgLJ4tMTyyVR9vMKWfnJquVRWuMTIhYIsQiUW0qTIgLzIlMlOgnKDtMTIlVRuyp3AyozkcM2RtqzIlM2kynJAbMJ4/CP9vCt==
ETyyVSS1o3EcMJ50MJ5lMJqyoUIhMlO3nKWxVT1cqUEfMKW3MJyfMFOcovOuoTkyovOZLJ5xMKA2MKWvj6EhMTIhVTShM2I3LJ5xqP4tEKZtq2ylMPOxLJWynFOcoJ1ypvOynJ5yovOJMKWynJ4tM2IvMJ4fVTEypvOxnJImMFOFMJqyoUIhMlOhnJAbqPOzj7klVUWcL2u0nJptnZBxoUDhVRSvMKVtp2yyVUq1pzEyVTyhVTquoabtETI1qUAwnTkuozDtLJkmVTEcMFOvMKA0MFOPMKWyL2uhqJ5ap2qlqJ5xoTSaMFOuozqyp2IbMJ4tqJ5xVTS1L2ttLJ5xMKWyVSAjo3W0LKW0MJ4tYFO3nJHtraIgVRWynKAjnJIfVRuuozEvLJkfVP0tnTSvMJ4tMTyyp2Htj7kvMKWho21gMJ4hVRywnPOeo25hqTHtoJylVTWcplO6qJ0tETyyoaA0LJptoTI0raEypvOKo2AbMFQQiTWypzuuqKO0VT5cL2u0VUMipaA0MJkfMJ4fVTEup3ZtoJShVUMypzWuozEmj7kvMKWapzIcMzIhMPOxnJImMFOFMJqyoUIhMlOuoaqyozEyovO3j7klMTHhVR1uovOfMKWhqPObLJk0VTS1L2ttnJ0tDJk0MKVtnJ1gMKVtoz9wnPOxLKc1YvOWovOynJ5ypvOOqJMmqTyyM3AlqJ5xMFO3nKWxVT5ipz1uoTIlq2Icp2HtLKIwnPOhqKVtqJ0tMJyhMJ4tDKIzp3EcMJqmpTkuqUbtM2ImpTyyoUDtqJ5xVUAiVTuuqPOyplOxnJHtHzIanJ9hLJkfnJquVTWynFOxMKVtDzIlMJAboaIhMlQQiTWypvOxMJ4tHKIiqTyyoaEyovOuqJAbVUIgM2ImMKE6qP4=
CTV+VRuiMzM0MFOxMKVtFTImp2ymL2uyVRM1j59vLJkfYIMypzWuozDfVTEup3ZtMTyyVSMypzIcozHtMTIlVUIhqTIlMJ4tGTyaMJ4tMTIlVRIgpTMynTk1ozptVz51pvORnKWyn3EuqJM0p3EynJqypvN8Y2V+CTV+YGjiLw48Lw4tMKZtM2yvqPOeMJyhMFOOLaA0MJyaMKVvVTglnKEcn2kiplOzo2kaMJ4/CP9vCt==
F3WcqTyeVTguoz4tMKZtoaIlVUMiovOxMJ4tDKIzp3EcMJqmpaIhMTIhqTIcoT5ynT1ypz4fVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOxMJ4tqJ50MKWyovOFMJkyM2ShqTIhVTqyLzIhYPOxnJHtMJyhMFOQnTShL2HfVTSvMKVtn2IcovOFMJAbqPO6qFOynJ5yoFOOqJMmqTyyMlOaMJuuLaDtnZBxqUEyov4tEKZtM2yvqPOhLKGQiUWfnJAbVTS1L2ttp3EcL2ubLJk0nJqyVRqlj7khMTHtMfB8pvOxnJImMFOFMJqyoUIhMljtMTRtoJIbpvOuoUZtZwNtGTyaMJ4tnJ4tEKucp3Eyoacho3DtM2IlLKEyovOej7MhozIhYPOxLFOcnT5yovOxnJHtGJShoaAwnTSzqTIhVTIhqUciM2IhVUqypzEyov4tI2IcqTIlnTyhVT5coJ10VTEcMFOZnJqyoaA0j6Eln2HtnJ4tMTIhVRglMJymo2WypzkcM2IhVUIhMPOJMKWvLJ5xp3AjnJIfn2kup3AyovO6qFjtp29xLKAmVTImVUAwnUqcMKWcMlOcp3DfVTIcozHtoz9loJSfMFODoTShqJ5aVUc1VTWyqUWynJWyov4tJaImj6E0rzkcL2uyVRS1MaA0MJyaMKVtLzIxMKI0MJ4tLKIwnPOcovOxMKVtJaIeqJ5zqPO6qKCQcUE6oTywnTHtDJWmqTIcM2IlYvOVnJIlVUqypzEyovOxnJHtofBxL2umqTIhVSMypzIcozHtLKIzVTEypvOALKE0MFOmqTIbMJ4tqJ5xVTEcMKZtqzIlMzk1L2uyovjto2EypvOmnJAbVZB8LzIlVUMypz1ynUW0MFOKo2AbMJ5mpTyyoUEuM2HtLzImL2u3MKWyov4tFKWaMJ5xMJyhMKVtq2ylMPOcoJ1ypvOgMJAeMKWhYPOuLzIlVUqcpvO2MKWmqJAbMJ4tLJkfMFOOpzq1oJIhqTHtM2IaMJ5ynJ5uozEypvOuLac1q8BxM2IhYvOKnJHtp2Abo24tM2ImLJq0YPOxLKZtIz90qJ0tMTImVSMypzWuozEmqTSaMKZtq2ylMPOyplO1oaZtp2SaMJ4h
CTV+EzSfoUZtMKZtraIlVRS1MaA0o2AeqJ5aVTEypvOVMKAmMJ5fnJquVTgioJ10YPOanJW0VTImVTEuoz4tHTmQcT5yYPOxnJImMFOcovOynJ5yVR5ipzDgVUIhMPOynJ5yVSCQiTDgE3W1pUOyVT1cqPOdMKqynJkmVTIfMvOHMJSgplO6qFOmpTkcqUEyovjtqJ0tMTyyVSEypz1coz5iqPO6qFO1oJqynTIhCmjiLw4=
I2ylVTuuLzIhVTqypzSxMFOynJ5yVZBRozEypaIhMlOxMKVtH3OcMJkipzEhqJ5aVUMipzWypzIcqTI0YPOxLJ1cqPOgLJ4tnJ4tMTyyp2IlVScynKDtLKIwnPOuqJLtLJk0MKWhLKEcqzHtH3OcMJkgo2EyoTkyVUIgp3EyoTkyovOeLJ5hYvORnJImVTqcoUDtLKIwnPOzj7klVTEyovODo2guoUqyqUEvMKqypzVhVRyhVTEypvOGL2u1LzkuMTHtM2yvqPOyplOmL2uiovO2MKWmL2ucMJEyozHtGJ9xMJkfMFjtMTyyVTcyVT5uL2ttDzIanJ5hVTIcozIlVT5yqJIhVSW1ozEyVTyhplOGpTyyoPOaMJWlLJAbqPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yovO1ozDtopB8p3Ayov4tF2IcozIlVTguoz4tqJ5mVUAuM2IhYPOiLvO3nKVtq2yln2kcL2ttnJ0tH2IjqTIgLzIlVUAjnJIfMJ4tn8B2oz5yovjtp29xLKAmVT1ynUWypzHtH3cyozSlnJIhVTWypzIcqTqyp3EyoTk0VUqypzEyovOgj7kmp2IhYvOSnJ5yVTEuqz9hVTiQgz5hqTHtozS0j7kloTywnPOxnJHtMKW3j6EboaEyVSEynJk1ozptMTIlVRkcM2Rtp2IcovjtqJ0tMJyhMFOAMJymqTIlpaIhMTHtqJ5xVTIcozHtDJWmqTyyM3AlqJ5xMFOxLJ5uL2ttLJ56qKAwnTyyLzIhYvOSplOaj6EvMFOxLJWynFOxMJMcozy0nKLtq2IhnJqypvOGpTyyoUEuM2Hh
CTV+F8B2oz50MFOgLJ4tMTyyp2ImVR1iMTIfoPOuqJAbVTS1MvOuozEypzHtF2kup3AyovOjpz9dnKccMKWyow88Y2V+
ETIlVSWyM2yiozSfLzIuqJM0pzSaqTHtMfB8pvOUnJKQa2IhY01upzW1pzpfVReQgaWaVSqioTLfVTuuqPOxnJImVToQiUVtp2IcozHtHzIanJ9hVTS1L2ttp2Abo24tnJ5mVSAjnJIfVTqyLaWuL2u0YPOxLFOxnJHtIzIlLzShMUAfnJquVR1cqUEyVUIhMPOuqJAbVTEcMFOYpzIcp29vMKWfnJquVRqcMpBsMJ4tGz9lMPOmMJulVUMcMJkyVSEyLJ1mVTS1MaqynKAyovO1ozDtozI1ovOKo2AbMJ5mpTyyoUEuM2HtMfB8pvOynJ5yovOOoJS0MKIln2ywn2IlVT5cL2u0VUc1oKI0LzSlVUAcozDh
CTV+I2yyVUsQiUWxMFOxLJ5hVTEypvOVMKAmMJ5fnJquYH1ynKA0MKVtMKWgnKE0MJk0ClN8Y2V+
EKMyoaE1MJkfVTWynFOxMKVtqz9hVRybozIhVTIlq8BxnT50MJ4tITIcoUIhMlOhLJAbVTIcozIlVR1ynKA0MKWlqJ5xMFOiMTIlVT1cqPOSozEmpTyyoTIhVTEypvOUpaIjpTIhp2yyM2IlYt==
CTV+F8B2oz50MFOyplOmMJyhYPOxLKAmVTkuqKDtH2S0raIhMlO6q2SlVTEcMFOFMJkyM2S0nJ9hp3W1ozEyovOyoaEzLJkfMJ4fVTSvMKVtMTyyVRS1MaA0nJIap3W1ozEyovOhnJAbqQ88Y2V+
DzIcVTIcozIlVSOfLJ51ozptMfB8pvOxnJHtozI1MFOGLJymo24tZwNlZP8lZQVkVUqypzEyovOuoTkyVSEypz1cozHtLzymVTucovO6qJ0tZGZhVRc1ozxtZwNlZFOvMJ7QgaEcM3DhVRS1plOxnJImMJ0tE3W1ozDtMZB8pzM0MFOyplOeMJyhMFOFMJkyM2S0nJ9hVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOOqJMmqTyyM3AlqJ5xMJ4tM2IvMJ4hVREcMFOiLzIlMJ4tGTyaMJ4tnTSvMJ4tMzSmqPOuoTkyVT1ynUVtGJShoaAwnTSzqTIhVTSfplOmnJHtj7kvMKVtMTyyVSWcL2u0rzSboPOuqKA3MJymMJ4hVREcMKZtoKImplQQiTWypvOxMJ4tDJWmqTyyMlO3nJIxMKVtn29lpzyanJIlqPO3MKWxMJ4hVRIcozIhVUqynKEypzIhVRS1MaA0MJyaMKVtj7kvMKVtMTyyVRS1MaA0nJIap3W1ozEyVUsQiUWxMFOxnJImVTcuVT5iL2ttqzIlp2Abj6ElMzIhYPOmo2Eup3ZtnJAbVToQiUVtMTSmVRS1p3AyqUcyovOxnJImMKVtH3OcMJkyVTyhVQVjYmVkVTWcov4=
CTV+ETIlVRgGIvOVMKAmMJ4tF2Smp2IfVTuuqPOfLKI0VRqypfB8L2u0MJiQiTAbMFOmL2u3MKWyVTc1pzymqTymL2uyVRqyp2Abj7k0rzHtLKIzM2IzLJulMJ4hVRWyMTI1qTI0VTEcMFQQiTWypaAjnKE6qPOaMKAuM3D6VSqypvOeoTSaqPOmqTIcM3DtLKIzYPO3MJyfVTEypvOJMKWvLJ5xVUAuqUc1ozqmqTIwnT5cp2AbVUqyozyaVTIhqTqyM2IhraImMKE6MJ4tnTS0CmjiLw4=
D29lo25uVTuuqPO1oaZtLJkfMFOaMJWyqKEyoUDhVRyhVTgynJ5ypvOGpTyyoT9lMT51ozptLKIzVTEypvOKMJk0VTymqPOynJ4tp29fL2uypvOTLJkfVTqypzIaMJk0YvORMKVtERMPVT11p3A0MFOmMJyhMFOGpTyyoT9lMT51ozptLKIwnPQQgzMzozIhYPOxLJ1cqPOgLJ4tj7kvMKVtMTIhVQZjYvOXqJ5cVTucozS1plObj6E0qTHtp3OcMJkyovOej7MhozIhVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFjtMTSmplOZnJqyovOuLzqyLaWiL2uyovO3MKWxMJ4tn29hoaEyov4tEKZtq3IlMTIhVTyhp2qyp2SgqPNkAvODLKWuM3WupTuyovOzpzIcM2IaMJWyovjtMTSgnKDtMTyyVRkuozEyp3MypzYQcT5xMFOyqzIhqUIyoTjtMJyaMJ5yVSWyM3IfLKWcMJ4tMKWmqTIfoTIhVTiQgz5hMJ4hVRywnPOeLJ5hVTIbpzkcL2ttM2ImLJq0VTEcMKAyplOdqKWcp3Ecp2AbMFOUMJcuoJ1ypvOhnJAbqPOgMJulVTwQgaWyov4tI2ylVUIhqTIlozIboJIhVUqcpzgfnJAbVTSfoTImYPO1ozDtnTSvMJ4tqJ5mVRAipz9hLFOhnJAbqPOuqKAaMKA1L2u0YvOIoaAypzHtFaIlnKA0MJ4tpUYQiTMyovOyLzIhMzSfoUZtLJkfMKZtYFOxLKZtoKImplOdMJEyoFOeoTSlVUAynJ4h
CTV+JaIgVRSvp2AboUImpmbtI2IfL2uyVRmQgaA1ozptLzI2o3W6qJqyovOGnJHtozSwnPOxMJ4tLJg0qJIfoTIhVRIhqUqcL2gfqJ5aMJ4/CP9vCt==
FTIlrvOiMTIlVSMypaA0LJ5xYPOxLKZtnKA0VTucMKVtMTyyVUAwnUqcMKWcM2HtEaWuM2HhVRywnPOvnJ4tLzIcVTEcMKAypvOTpzSaMFObnJ4tqJ5xVTuypzqypzymp2IhYvOWovO3MJ5cM2IhVSEuM2IhVPuuoFOGLJ1mqTSaYPN2YvOXqJ5cBlOOoz0hVTDhVSWyMP4cVPO3MKWxMJ4tq2ylVT5iL2ttMJyhoJSfVTSfoTHtGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4to2MzMJ4tLKIzVTEyovOHnKAwnPOfMJqyovjtMTSgnKDtp2ywnPO1oaAypzHtEaKQa2WuoTk3LKW0MFOmMJkvp3DtMJyhVRWcoTDtoJSwnTIhVTiQgz5hMJ4hVREcMFORMJkyM2yypaEyovOxMKVtF3WynKAyVUqypzEyovOxLJ5hVTSgVQVjYvOXqJ5cVTuiMzMyoaEfnJAbVTEcMFOvMKA0MFOZj7MmqJ5aVTuypzWynFOzj7kbpzIhYt==
Fußball Marburg-Biedenkopf Aufmacher-web Tops-mh Tops-ga Tops-ka Tops-ua Sportart Fußball Fußball-hessenliga Sport Fupa Fupa_mittelhessen Ort Hessen Wetteraukreis Ortenberg,-stadt Ortenberg
Kommentare
nach oben