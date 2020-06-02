Dienstag, 02.06.2020 - 19:00
5 min
Verbandsfußballwart Radeck: Gesplittete Hessenliga ein Szenario
Von Andreas Wagner
CTV+G3W0MJ5vMKWaCP9vCx1cqUEyovOxpzyhVTygVSOfLJ51ozqmYFO1ozDtEJ50p2AbMJyxqJ5ap2McozE1ozqmp3ElMKAmVTymqPOJMKWvLJ5xp2M1j59vLJkfq2SlqPOXj7klM2IhVSWuMTIwnljtMTIlVTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTyyp2IlVScynKE1ozptLzImqZBxqTyaqTHfVTEup3ZtMTIlVTS1j59ypz9lMTIhqTkcL2uyVUMcpaE1MJkfMFOJMKWvLJ5xp3EuMlOhqJ5gMJulVTSgVSAuoKA0LJpfVTEyovNlZP4tFaIhnFjtj7kvMKVtMTyyVRYQiTuhMFOaMJu0YvOGL2ufnJKQa2kcL2ttp29foPOxnJHtEJ1jMzIboUIhMljtMTyyVSAunKAiovOuoFNmZP4tFaIhnFOuLac1LaWyL2uyovjtoJy0VTEyovOGqTygoJIhVTEypvORMJkyM2yypaEyovOcovOxnJHtITS0VUIgM2ImMKE6qPO3MKWxMJ4tYFO1ozDtraqupvOgnKDtETylMJg0LKIzp3EynJqypz4tozSwnPOEqJ90nJIhqTIhpzIaMJk1ozpfVTSvMKVto2uhMFOOLaA0MJyaMKVhVREypvN2Zl1dj6EbpzyaMFOCpaEyozWypzqypvOlMJSanJIlqPOuqJLtMTSmVSW1oJ9lMJ4tLJ4tMTIlVRWup2ymYPOhLJAbMTIgVTEyoFOVMKAmMJ5fnJquYIEuLzIfoTIhraqynKEyovOYH1LtFTImp2IhVRgup3AyoPOxLKZtDKIzp3EcMJqmpzIwnUDtnJ4tMTyyVSWyM2yiozSfoTyaLFO6qJqyp3Olo2AbMJ4tq3IlMTHhVREypvOjMJ5mnJ9hnJIlqTHtHT9fnKcynF1VLKIjqTgioJ1cp3AupvObo2MzqPjtVzEup3ZtMTyyVREyoTIanJIlqTIhVTEypvOYpzIcp2HtLJ0tZwNhVRc1ozxtMTyyVTWyp3EyVRmQgaA1ozptnTIlLzIcMfB8nUWyovVh
CTV+GzSwnPOxMKVtEJ50p2AbMJyxqJ5aYPOxLKAmVRuyp3AyovOYLKAmMJjtLJkmVRuyp3AyozkcM2RgJaqynKEypvOcovOxnJHtHzIanJ9hLJkfnJquVTS1MaA0MJyaqPjtM2yvqPOyplOIoz11qUAvMJg1ozE1ozqyovOxMKVtpT90MJ56nJIfoTIhVSWyoTIaLKEco24gVUIhMPOOqJMmqTyyM3AlqJ5xMJ4gF2ShMTyxLKEyovOuqKZtMTIgVRSgLKEyqKWfLJqypvjtMTyyVTS1MvOUoTIcL2uvMJuuozEfqJ5aVUOiL2uyov4tI2yyVUA0MJu0VTEypvOVMKAmnKAwnTHtIzIlLzShMPO6qKVtEJ50p2AbMJyxqJ5aVTEypvOFMJqco25uoTkcM2RtH8B8MUqyp3DtE2WFYPOmnJAbVUqinTjtMKWmqPOhLJAbVTEyovO2o24tF2Smp2IfVTShM2Ixpz9bqTIhVTc1pzymqTymL2uyovOYo25mMKS1MJ56MJ4traIlVRgynUW0q2IhMTHtMJ50p2AboT9mp2IhVUc1VTuuLzIhCmjiLw4=
FJ4tMTIlVSWyM2yiozSfoTyaLFOanJW0VTImVUAcMJWyovOZLJ5xMKA2MKWvj6EhMTHfVTEcMFOmnJAbVTEcMFOSoaEmL2uynJE1ozptnJ4tH2SwnTIhVRuyp3AyovOYLKAmMJjtq2SbpzkcL2ttozywnUDtoTIcL2u0VTqyoJSwnUDtnTSvMJ4hVREypvOVEyLtnKA0VTSfp28tMJyhVSAcMJW0MJjtMTyyp2IlVRkcM2RhVSqcpvObLJWyovOxMJ4tDJ50pzSaVTEyplOYH1LtFTImp2IhVRgup3AyoPOhLKGQiUWfnJAbVTyhVUMioTkyoFOIoJMuozptqJ50MKWmqZB8qUc0YPOxLFOypvOynJ4tIzIlMJyhVTS1plO1oaAypzIgVSMypzWuozDtnKA0YvOWL2ttM2kuqJWyVT5cL2u0YPOxLKAmVTEuplOGj6EvMJklLKAmMJkhVT1cqPOxMJ4tnaIlnKA0nKAwnTIhVRShMUWinUIhM2IhVTucMKVtMTIhVRS1p3AwnTkuMlOaMJqyLzIhVTuuqPjtp29hMTIlovOxnJHtDKWaqJ1yoaEyVTS1plOxMJ4tMJyhrzIfozIhVRkuozEyp3MypzYQcT5xMJ4hVRyhVRuyp3AyovOgLJAbMJ4tLJWypvO2nJIfMFOxMJ4tEzIboTIlYPOxnJImMFOOLaA0nJ1gqJ5aVUAiMz9lqPNkBwRtLKIzVRuyp3AyovO1oKc1opB8oacyov4tIJ5mMKWyVRc1pzymqTIhVUOlj7kzMJ4tM2IlLJEyVTSfoTHtGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4tqJ5xVUqcpvO3MKWxMJ4tMTSmVRIlM2IvozymVTyhVTEypvOhj6EwnUA0MJ4tH2y0raIhMlOxMKZtIzIlLzShMUA2o3WmqTShMTImVUc1pvORnKAeqKAmnJ9hVUA0MJkfMJ4hVSc1oFOGL2ufqKAmVTIhqUAwnTIcMTI0VTEuplOJo3E1oFOxMKZtIzIlLzShMUA0LJqypl4=
CTV+EJyhMFOTpzSaMJ4gEUWynJIlpTSwnmbtF2Smp2IfVTuuqPOdLFOfLKI0VSS1o3EcMJ50MJ5lMJqyoUIhMlOYLJymMKWmoTS1qTIlovOWFFO1ozDtMTIhVRsQgaOjnJ5aMKVtH1LtnJ0tDKIzp3EcMJqmn2SgpTLtpzIaMJklMJAbqPOuqKAaMKA0o2AbMJ4tYFOcp3DtMTSmVTqypzIwnUDfVT9xMKVtopB8p3A0MJ4toaIhVT5cL2u0VTgioaAypKIyoaEypaqynKAyVTSfoTHtITSvMJkfMJ56q2IcqTIhVTS1MaA0MJyaMJ4/VRguoz4toJShVTSfoTHtH3EuMzMyoT4tj7kvMKWbLKIjqPOcovOynJ5yovOHo3OzVUqypzMyow8tF2ShovOgLJ4tMTyyVR9vMKWfnJquVRWuMTIhYIsQiUW0qTIgLzIlMlOgnKDtMTIlVRuyp3AyozkcM2RtqzIlM2kynJAbMJ4/CP9vCt==
ETyyVSS1o3EcMJ50MJ5lMJqyoUIhMlO3nKWxVT1cqUEfMKW3MJyfMFOcovOuoTkyovOZLJ5xMKA2MKWvj6EhMTIhVTShM2I3LJ5xqP4tEKZtq2ylMPOxLJWynFOcoJ1ypvOynJ5yovOJMKWynJ4tM2IvMJ4fVTEypvOxnJImMFOFMJqyoUIhMlOhnJAbqPOzj7klVUWcL2u0nJptnZBxoUDhVRSvMKVtp2yyVUq1pzEyVTyhVTquoabtETI1qUAwnTkuozDtLJkmVTEcMFOvMKA0MFOPMKWyL2uhqJ5ap2qlqJ5xoTSaMFOuozqyp2IbMJ4tqJ5xVTS1L2ttLJ5xMKWyVSAjo3W0LKW0MJ4tYFO3nJHtraIgVRWynKAjnJIfVRuuozEvLJkfVP0tnTSvMJ4tMTyyp2Htj7kvMKWho21gMJ4hVRywnPOeo25hqTHtoJylVTWcplO6qJ0tETyyoaA0LJptoTI0raEypvOKo2AbMFQQiTWypzuuqKO0VT5cL2u0VUMipaA0MJkfMJ4fVTEup3ZtoJShVUMypzWuozEmj7kvMKWapzIcMzIhMPOxnJImMFOFMJqyoUIhMlOuoaqyozEyovO3j7klMTHhVR1uovOfMKWhqPObLJk0VTS1L2ttnJ0tDJk0MKVtnJ1gMKVtoz9wnPOxLKc1YvOWovOynJ5ypvOOqJMmqTyyM3AlqJ5xMFO3nKWxVT5ipz1uoTIlq2Icp2HtLKIwnPOhqKVtqJ0tMJyhMJ4tDKIzp3EcMJqmpTkuqUbtM2ImpTyyoUDtqJ5xVUAiVTuuqPOyplOxnJHtHzIanJ9hLJkfnJquVTWynFOxMKVtDzIlMJAboaIhMlQQiTWypvOxMJ4tHKIiqTyyoaEyovOuqJAbVUIgM2ImMKE6qP4=
CTV+VRuiMzM0MFOxMKVtFTImp2ymL2uyVRM1j59vLJkfYIMypzWuozDfVTEup3ZtMTyyVSMypzIcozHtMTIlVUIhqTIlMJ4tGTyaMJ4tMTIlVRIgpTMynTk1ozptVz51pvORnKWyn3EuqJM0p3EynJqypvN8Y2V+CTV+YGjiLw48Lw4tMKZtM2yvqPOeMJyhMFOOLaA0MJyaMKVvVTglnKEcn2kiplOzo2kaMJ4/CP9vCt==
F3WcqTyeVTguoz4tMKZtoaIlVUMiovOxMJ4tDKIzp3EcMJqmpaIhMTIhqTIcoT5ynT1ypz4fVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOxMJ4tqJ50MKWyovOFMJkyM2ShqTIhVTqyLzIhYPOxnJHtMJyhMFOQnTShL2HfVTSvMKVtn2IcovOFMJAbqPO6qFOynJ5yoFOOqJMmqTyyMlOaMJuuLaDtnZBxqUEyov4tEKZtM2yvqPOhLKGQiUWfnJAbVTS1L2ttp3EcL2ubLJk0nJqyVRqlj7khMTHtMfB8pvOxnJImMFOFMJqyoUIhMljtMTRtoJIbpvOuoUZtZwNtGTyaMJ4tnJ4tEKucp3Eyoacho3DtM2IlLKEyovOej7MhozIhYPOxLFOcnT5yovOxnJHtGJShoaAwnTSzqTIhVTIhqUciM2IhVUqypzEyov4tI2IcqTIlnTyhVT5coJ10VTEcMFOZnJqyoaA0j6Eln2HtnJ4tMTIhVRglMJymo2WypzkcM2IhVUIhMPOJMKWvLJ5xp3AjnJIfn2kup3AyovO6qFjtp29xLKAmVTImVUAwnUqcMKWcMlOcp3DfVTIcozHtoz9loJSfMFODoTShqJ5aVUc1VTWyqUWynJWyov4tJaImj6E0rzkcL2uyVRS1MaA0MJyaMKVtLzIxMKI0MJ4tLKIwnPOcovOxMKVtJaIeqJ5zqPO6qKCQcUE6oTywnTHtDJWmqTIcM2IlYvOVnJIlVUqypzEyovOxnJHtofBxL2umqTIhVSMypzIcozHtLKIzVTEypvOALKE0MFOmqTIbMJ4tqJ5xVTEcMKZtqzIlMzk1L2uyovjto2EypvOmnJAbVZB8LzIlVUMypz1ynUW0MFOKo2AbMJ5mpTyyoUEuM2HtLzImL2u3MKWyov4tFKWaMJ5xMJyhMKVtq2ylMPOcoJ1ypvOgMJAeMKWhYPOuLzIlVUqcpvO2MKWmqJAbMJ4tLJkfMFOOpzq1oJIhqTHtM2IaMJ5ynJ5uozEypvOuLac1q8BxM2IhYvOKnJHtp2Abo24tM2ImLJq0YPOxLKZtIz90qJ0tMTImVSMypzWuozEmqTSaMKZtq2ylMPOyplO1oaZtp2SaMJ4h
CTV+EzSfoUZtMKZtraIlVRS1MaA0o2AeqJ5aVTEypvOVMKAmMJ5fnJquVTgioJ10YPOanJW0VTImVTEuoz4tHTmQcT5yYPOxnJImMFOcovOynJ5yVR5ipzDgVUIhMPOynJ5yVSCQiTDgE3W1pUOyVT1cqPOdMKqynJkmVTIfMvOHMJSgplO6qFOmpTkcqUEyovjtqJ0tMTyyVSEypz1coz5iqPO6qFO1oJqynTIhCmjiLw4=
I2ylVTuuLzIhVTqypzSxMFOynJ5yVZBRozEypaIhMlOxMKVtH3OcMJkipzEhqJ5aVUMipzWypzIcqTI0YPOxLJ1cqPOgLJ4tnJ4tMTyyp2IlVScynKDtLKIwnPOuqJLtLJk0MKWhLKEcqzHtH3OcMJkgo2EyoTkyVUIgp3EyoTkyovOeLJ5hYvORnJImVTqcoUDtLKIwnPOzj7klVTEyovODo2guoUqyqUEvMKqypzVhVRyhVTEypvOGL2u1LzkuMTHtM2yvqPOyplOmL2uiovO2MKWmL2ucMJEyozHtGJ9xMJkfMFjtMTyyVTcyVT5uL2ttDzIanJ5hVTIcozIlVT5yqJIhVSW1ozEyVTyhplOGpTyyoPOaMJWlLJAbqPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yovO1ozDtopB8p3Ayov4tF2IcozIlVTguoz4tqJ5mVUAuM2IhYPOiLvO3nKVtq2yln2kcL2ttnJ0tH2IjqTIgLzIlVUAjnJIfMJ4tn8B2oz5yovjtp29xLKAmVT1ynUWypzHtH3cyozSlnJIhVTWypzIcqTqyp3EyoTk0VUqypzEyovOgj7kmp2IhYvOSnJ5yVTEuqz9hVTiQgz5hqTHtozS0j7kloTywnPOxnJHtMKW3j6EboaEyVSEynJk1ozptMTIlVRkcM2Rtp2IcovjtqJ0tMJyhMFOAMJymqTIlpaIhMTHtqJ5xVTIcozHtDJWmqTyyM3AlqJ5xMFOxLJ5uL2ttLJ56qKAwnTyyLzIhYvOSplOaj6EvMFOxLJWynFOxMJMcozy0nKLtq2IhnJqypvOGpTyyoUEuM2Hh
CTV+F8B2oz50MFOgLJ4tMTyyp2ImVR1iMTIfoPOuqJAbVTS1MvOuozEypzHtF2kup3AyovOjpz9dnKccMKWyow88Y2V+
ETIlVSWyM2yiozSfLzIuqJM0pzSaqTHtMfB8pvOUnJKQa2IhY01upzW1pzpfVReQgaWaVSqioTLfVTuuqPOxnJImVToQiUVtp2IcozHtHzIanJ9hVTS1L2ttp2Abo24tnJ5mVSAjnJIfVTqyLaWuL2u0YPOxLFOxnJHtIzIlLzShMUAfnJquVR1cqUEyVUIhMPOuqJAbVTEcMFOYpzIcp29vMKWfnJquVRqcMpBsMJ4tGz9lMPOmMJulVUMcMJkyVSEyLJ1mVTS1MaqynKAyovO1ozDtozI1ovOKo2AbMJ5mpTyyoUEuM2HtMfB8pvOynJ5yovOOoJS0MKIln2ywn2IlVT5cL2u0VUc1oKI0LzSlVUAcozDh
CTV+I2yyVUsQiUWxMFOxLJ5hVTEypvOVMKAmMJ5fnJquYH1ynKA0MKVtMKWgnKE0MJk0ClN8Y2V+
EKMyoaE1MJkfVTWynFOxMKVtqz9hVRybozIhVTIlq8BxnT50MJ4tITIcoUIhMlOhLJAbVTIcozIlVR1ynKA0MKWlqJ5xMFOiMTIlVT1cqPOSozEmpTyyoTIhVTEypvOUpaIjpTIhp2yyM2IlYt==
CTV+F8B2oz50MFOyplOmMJyhYPOxLKAmVTkuqKDtH2S0raIhMlO6q2SlVTEcMFOFMJkyM2S0nJ9hp3W1ozEyovOyoaEzLJkfMJ4fVTSvMKVtMTyyVRS1MaA0nJIap3W1ozEyovOhnJAbqQ88Y2V+
DzIcVTIcozIlVSOfLJ51ozptMfB8pvOxnJHtozI1MFOGLJymo24tZwNlZP8lZQVkVUqypzEyovOuoTkyVSEypz1cozHtLzymVTucovO6qJ0tZGZhVRc1ozxtZwNlZFOvMJ7QgaEcM3DhVRS1plOxnJImMJ0tE3W1ozDtMZB8pzM0MFOyplOeMJyhMFOFMJkyM2S0nJ9hVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOOqJMmqTyyM3AlqJ5xMJ4tM2IvMJ4hVREcMFOiLzIlMJ4tGTyaMJ4tnTSvMJ4tMzSmqPOuoTkyVT1ynUVtGJShoaAwnTSzqTIhVTSfplOmnJHtj7kvMKVtMTyyVSWcL2u0rzSboPOuqKA3MJymMJ4hVREcMKZtoKImplQQiTWypvOxMJ4tDJWmqTyyMlO3nJIxMKVtn29lpzyanJIlqPO3MKWxMJ4hVRIcozIhVUqynKEypzIhVRS1MaA0MJyaMKVtj7kvMKVtMTyyVRS1MaA0nJIap3W1ozEyVUsQiUWxMFOxnJImVTcuVT5iL2ttqzIlp2Abj6ElMzIhYPOmo2Eup3ZtnJAbVToQiUVtMTSmVRS1p3AyqUcyovOxnJImMKVtH3OcMJkyVTyhVQVjYmVkVTWcov4=
CTV+ETIlVRgGIvOVMKAmMJ4tF2Smp2IfVTuuqPOfLKI0VRqypfB8L2u0MJiQiTAbMFOmL2u3MKWyVTc1pzymqTymL2uyVRqyp2Abj7k0rzHtLKIzM2IzLJulMJ4hVRWyMTI1qTI0VTEcMFQQiTWypaAjnKE6qPOaMKAuM3D6VSqypvOeoTSaqPOmqTIcM3DtLKIzYPO3MJyfVTEypvOJMKWvLJ5xVUAuqUc1ozqmqTIwnT5cp2AbVUqyozyaVTIhqTqyM2IhraImMKE6MJ4tnTS0CmjiLw4=
D29lo25uVTuuqPO1oaZtLJkfMFOaMJWyqKEyoUDhVRyhVTgynJ5ypvOGpTyyoT9lMT51ozptLKIzVTEypvOKMJk0VTymqPOynJ4tp29fL2uypvOTLJkfVTqypzIaMJk0YvORMKVtERMPVT11p3A0MFOmMJyhMFOGpTyyoT9lMT51ozptLKIwnPQQgzMzozIhYPOxLJ1cqPOgLJ4tj7kvMKVtMTIhVQZjYvOXqJ5cVTucozS1plObj6E0qTHtp3OcMJkyovOej7MhozIhVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFjtMTSmplOZnJqyovOuLzqyLaWiL2uyovO3MKWxMJ4tn29hoaEyov4tEKZtq3IlMTIhVTyhp2qyp2SgqPNkAvODLKWuM3WupTuyovOzpzIcM2IaMJWyovjtMTSgnKDtMTyyVRkuozEyp3MypzYQcT5xMFOyqzIhqUIyoTjtMJyaMJ5yVSWyM3IfLKWcMJ4tMKWmqTIfoTIhVTiQgz5hMJ4hVRywnPOeLJ5hVTIbpzkcL2ttM2ImLJq0VTEcMKAyplOdqKWcp3Ecp2AbMFOUMJcuoJ1ypvOhnJAbqPOgMJulVTwQgaWyov4tI2ylVUIhqTIlozIboJIhVUqcpzgfnJAbVTSfoTImYPO1ozDtnTSvMJ4tqJ5mVRAipz9hLFOhnJAbqPOuqKAaMKA1L2u0YvOIoaAypzHtFaIlnKA0MJ4tpUYQiTMyovOyLzIhMzSfoUZtLJkfMKZtYFOxLKZtoKImplOdMJEyoFOeoTSlVUAynJ4h
CTV+JaIgVRSvp2AboUImpmbtI2IfL2uyVRmQgaA1ozptLzI2o3W6qJqyovOGnJHtozSwnPOxMJ4tLJg0qJIfoTIhVRIhqUqcL2gfqJ5aMJ4/CP9vCt==
FTIlrvOiMTIlVSMypaA0LJ5xYPOxLKZtnKA0VTucMKVtMTyyVUAwnUqcMKWcM2HtEaWuM2HhVRywnPOvnJ4tLzIcVTEcMKAypvOTpzSaMFObnJ4tqJ5xVTuypzqypzymp2IhYvOWovO3MJ5cM2IhVSEuM2IhVPuuoFOGLJ1mqTSaYPN2YvOXqJ5cBlOOoz0hVTDhVSWyMP4cVPO3MKWxMJ4tq2ylVT5iL2ttMJyhoJSfVTSfoTHtGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4to2MzMJ4tLKIzVTEyovOHnKAwnPOfMJqyovjtMTSgnKDtp2ywnPO1oaAypzHtEaKQa2WuoTk3LKW0MFOmMJkvp3DtMJyhVRWcoTDtoJSwnTIhVTiQgz5hMJ4hVREcMFORMJkyM2yypaEyovOxMKVtF3WynKAyVUqypzEyovOxLJ5hVTSgVQVjYvOXqJ5cVTuiMzMyoaEfnJAbVTEcMFOvMKA0MFOZj7MmqJ5aVTuypzWynFOzj7kbpzIhYt==