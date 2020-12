Verbandsliga: Der Macher des SV Bauerbach

Der Fußballer Edmund Euker war von 1966 bis 1969 in der Jugend des SV Bauerbach aktiv. Als B-Jugendlicher wechselte er zum FV Bürgeln. Mit 18 Jahren schaffte er den Sprung in die Seniorenmannschaft des A-Ligisten. 1979 zog es ihn zum SV Großseelheim in die Bezirksliga. Aus privaten Gründen kehrte Euker wieder zurück zu "seinem" SV Bauerbach, wo er von 1983 bis 1988 als Spielertrainer beim damaligen B-Ligisten fungierte. Unter Trainer Peter Schmidt, dem aktuellen Marburger Kreisfußballwart und seinem langjährigen und engen Wegbegleiter, spielte der heute 65-Jährige noch ein Jahr für den SVB, ehe er bei den "Alten Herren" in Bauerbach seine aktive Karriere ausklingen ließ.