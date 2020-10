Verdachtsfall beim RSV Weyer: Spiel abgesagt

Jetzt teilen:

Wetzlar (tig). Die Partie der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FV Biebrich und dem RSV Weyer wurde am Mittwochmittag kurzfristig abgesagt. Der Grund: Beim RSV gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Dies bestätigte Klassenleiter Jörg Wolf auf Nachfrage. "Die Testung des Verdachtsfalls ist am Mittwoch erfolgt. Mit einem Ergebnis war damit vor Spielbeginn am Abend nicht zu rechnen. Und die Ansage lautet klar, dass nicht gespielt wird, solange der Test nicht negativ ausfällt. Daher wurde die Partie kurzfristig abgesagt."