Vereinsdialog beim FSV Gönnern

Trafen sich zum Vereinsdialog: HFV-Vertreter sowie Funktionäre des Kreisfußballausschusses und des FSV Gönnern.

Bad Endbach-Gönnern (red). Ralf Viktora (Schatzmeister) sowie Geschäftsführer Nicolas Fink vom Hessischen Fußball-Verband (HFV) waren zum sechsten Vereinsdialog des Jahres beim FSV Schwarz-Weiß Gönnern im Fußballkreis Biedenkopf zu Besuch.

Im Mittelpunkt des Abends stand die zukünftige Entwicklung des Vereins. Vorsitzender Paul-Gerhard Haffer stellte den Verein vor und berichtete von strategischen Überlegungen des Vereins, aber auch von großen Herausforderungen wie der Corona-Pandemie und dem demografischen Wandel, die dem FSV zu schaffen machen.

In der Diskussionsrunde tauschten sich die Vorstandsmitglieder des FSV mit den Vertretern des Kreisfußballausschusses sowie des HFV-Präsidiums zu aktuellen und belastenden Problemen aus. Neben dem Kernthema Vereinsentwicklung beschäftigten die Anwesenden auch die Themen Spielbetrieb im Herren- und Frauenbereich, die Konzepte der Fairplay-Liga und des Funino-Spielfestes im Kinderfußball, Chancen durch Schulkooperationen sowie die Folgen der Corona-Pandemie.

Im Jahr des 100-jährigen Bestehens treibt die Verantwortlichen des FSV Schwarz-Weiß Gönnern die Frage um, für was genau der Verein eigentlich steht? Vorsitzender Paul-Gerhard Haffer stellt klar: "Oberstes Ziel ist es, dass der Verein auch in Zukunft attraktiv bleibt. Das ist unsere einzige Chance, junge Spielerinnen und Spieler für den Fußball in unserem Verein zu begeistern." Punkten können die Schwarz-Weißen in Sachen Attraktivität in erster Linie mit einem hervorragenden Sportplatz und qualifiziertem Personal. "Stillstand heißt aber auch Rückschritt. Wir müssen uns immer weiterentwickeln", so Haffer.

Kreisfußballwart Diether Achenbach zog ein positives Fazit: "Bereits zum zweiten Mal haben wir uns bei einem Vereinsdialog in Biedenkopf intensiv mit einem Verein ausgetauscht. Die Einschätzungen von Vereinsvertretern, beispielsweise zu aktuellen Spielbetriebsthemen, helfen uns bei unserer Arbeit enorm weiter."

Der Vereinsdialog ist ein Bestandteil des DFB-Masterplans, der im Rahmen des Amateurfußball-Kongresses in Kassel 2012 durch die Basis des deutschen Fußballs ins Leben gerufen wurde. Kernziel des DFB-Masterplans ist die Zukunftssicherung des Amateurfußballs und besteht aus den drei Säulen "Kommunikation", "Flexibilisierung des Spielbetriebs" und "Vereinsservice". Neben der Amateurfußball-Kampagne mit dem Slogan "Unsere Amateure. Echte Profis" bildet der Vereinsdialog das Herzstück im Bereich der "Kommunikation", um die Vereine, Kreise und den Landesverband bestmöglich für die Zukunft zu wappnen.