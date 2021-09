Jetzt teilen:

HINTERLAND - Titelverteidiger VfL Biedenkopf bekommt im Hinterländer Fußball-Kreispokal in dieser Saison wenig Spielpraxis. Nach dem SV Eckelshausen in der 1. Runde hat nun auch der Viertelfinalgegner des Gruppenligisten auf ein vermeintlich aussichtsloses Kräftemessen verzichtet. Kreisoberligist SpVgg Wacker Frohnhausen sagte am Mittwoch sein Heimspiel gut vier Stunden vor dem geplanten Anpfiff wegen akuten Personalmangels ab.