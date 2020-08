VfL Biedenkopf steht nach Galaauftritt im Viertelfinale

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weidenhausen (jpk). Mit einer Fußballgala ist der VfL Biedenkopf als erste Mannschaft in die Runde der letzten Acht des Hinterländer Kreispokals eingezogen. Der Gruppenligist gewann am Donnerstagabend das vorgezogene Achtelfinalmatch beim VfL Weidenhausen mit 9:1 (4:0).

Weidenhausens neuer Coach Armin Dahlhoff hatte sich in seinem ersten Pflichtspiel etwas mehr ausgerechnet und in dem einseitigen Match zwei Erkenntnisse gewonnen: Dass er mit seinem Team noch viel zu arbeiten hat, und dass Biedenkopf in der Gruppenliga ein Wörtchen oben mitreden wird. Für den A-Ligisten war schnell die Luft raus. Nach Luis Höfleins Blitztor (1.) legte Goalgetter Dennis Rakowski in der 5. Minute das 0:2 nach. Danach gönnten die Gäste dem A-Ligisten eine Verschnaufpause. Sadettin Taskiran (20.) und Neuzugang Nicolai Herrmann (40.) sorgten aber noch vor der Halbzeit für die Entscheidung. Ein Aufreger gab es kurz vor der Pause: Nach einem Zweikampf an der Seitenlinie stieß Biedenkopfs kurzfristig verpflichteter Pole Grzegorz Gawle im Gerangel Jan Becker zu Boden, kam aber mit Gelb davon. Weiteren Toren von Rakowski (48.) und Gawle (63.) ließ Daniel Gora einen lupenreinen Hattrick folgen (75., 80., 83.). Becker gelang Weidenhausens Ehrentreffer (87.). Der Gästesieg sei auch in der Höhe vollkommen verdient gewesen, meint Weidenhausens Spielausschussvorsitzender Werner Zick: "Biedenkopf hat superschnellen Fußball gespielt und ist für mich ganz klar ein Titelkandidat der Gruppenliga".

Zum Abschluss der 1. Runde begrüßt 2019/2020-Finalist SSV Bottenhorn am Samstag um 17 Uhr Kreisoberliga-Aufsteiger SG Wommelshausen/Dernbach zum Derby auf der Heide.