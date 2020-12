VfL Biedenkopf verlängert mit Trainer und Sportchef

Jetzt teilen:

Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf stellt in der pandemiebedingten Zwangspause die Weichen für die neue Saison. Wie der VfL mitteilte, hat er die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Vladi Kovacevic (rechts) und mit Sportchef Jürgen Koch (links) vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. "Darüber brauchten wir nicht lange zu verhandeln. Wir wollen hier gemeinsam etwas entstehen lassen und setzen diesbezüglich auf personelle Kontinuität", erklärte Jürgen Koch gegenüber dieser Zeitung. Er betont, dass die Gespräche mit dem Funktionsteam in bezug auf eine weitere Zusammenarbeit laufen und auf einem guten Weg seien. Nägel mit Köpfen haben die Biedenkopfer auch bei den Spielern gemacht. Von 14 Akteuren kam bereits vorab die Zusage für die kommende Saison 2021/22. Mit an Bord bleiben demnach Luis Höflein, Daniel Gora, Sascha Krellig, Nicolai Herrmann, Emre Yildirim, Dennis Rakowski, Torben Zaun, Luca Schöbel, Sadettin Taskiran, Marco Kovacevic, Jan Cegledi, Lukas Cegledi, Jannik Lehnert und Grzegorz Gawle. "Was den Kader angeht bauen wir auf drei Säulen. Die erste Säule ist der vorhandene Kader mit vielen Biedenkopfer Jungs. Die zweite Säule verkörpern Talente aus der Region, nach denen wir schauen und die dritte Säule sind erfahrene, mitunter auch höherklassig erprobte Zugänge", gibt Koch einen Einblick in die Zusammenstellung der Mannschaft. Mit potenziellen Neuzugängen befinde man sich in bereits recht detailierten Gesprächen, die nach den Worten des Sportchefs vielversprechend verlaufen. (ma) Fotos: Nick Fingerhut/Martin Weis