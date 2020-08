VfL Biedenkopf verpflichtet 22-jährigen Polen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Biedenkopf (rma). Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf bastelt weiter an seinem Kader zur neuen Saison. Zu den sechs bekannten Zugängen (wir berichteten) gesellt sich mit Grzegorz Gawle noch ein neuer Flügelflitzer. Der 22-jährige verfügt in seinen jungen Jahren bereits über die Erfahrung von jeweils 13 Erst- und Zweitligaspielen in seinem Heimatland Polen. Er möchte sich in Biedenkopf neben dem Fußball noch ein berufliches Standbein aufbauen.

Mannschaftsvorstellung

am Sonntag ab 11 Uhr

Gawle und alle anderen Spieler werden an diesem Sonntag ab 11 Uhr im "Franz-Josef-Müller-Stadion" mit von der Partie sein, wenn die Biedenkopfer vor Anhängern und Freunden ihre offizielle Saisoneröffnung mit Mannschaftsvorstellung und einer Trainingseinheit durchführen.