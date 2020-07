Vier Neue beim FC Kombach

Jetzt teilen:

Kombach (red). Der Kader des FC Kombach für die Saison 2020/2021 nimmt Formen an. Letzte Woche hat der Fußball-B-Ligist Stefan Kamm verpflichtet. Der 23-Jährige ist bei der JSG Obere Lahn geworden und gehörte - wie die aktuellen FCK-Spieler Jannis Kümpfel und Marcel Adam - der A-Jugend-Mannschaft des VfL Biedenkopf an, die 2014 unter Coach Udo Adam Kreismeister wurde. Von 2014 bis 2017 spielte er für die SG Kombach/Wolfgruben und sammelte danach bei der SG Silberg/Eisenhausen Kreisoberliga-Erfahrung. "Stefan sagte uns, dass er sich gerne an die tolle Zeit in Silberg erinnern wird, er sich aber bei uns neue Ziele setzen will", erklärt FC-Sprecher Giso Schwarz. "Ihn reizt das Umfeld in Kombach und er wird Spaß haben, mit vielen Altbekannten zu spielen. Zusammen streben wir den Aufstieg in die A-Liga an".

Ein Jahr Oliver Weidner (Co-Trainer und Spieler) kommt auch dessen Freund Hendrik "Hecki" Müller nach Kombach. Beide spielten zuletzt in der Saison 2018/2019 beim VfL Biedenkopf II zusammen und erzielten 45 Tore in der B-Liga (Weidner 19, Müller 26). Müller kickte bis auf ein einjähriges Gastsspiel beim FV Wallau für den VfL. "Er wird bei uns die Nummer 10 tragen und freut sich, am Aufbau einer neuen Mannschaft teilzunehmen", so Schwarz. Ebenfalls aus Biedenkopf kommt der 34-jährige Mark Heyden (Schwarz: "Er kommt zu uns, um mit mehreren seiner Freude zu spielen - ein guter Abwehrspieler und eine echte Verstärkung"). Auch Sebastian Baar (20 Jahre) ist ein VfL-Gewächs und soll nach einer Zwischenstation in Eckelshausen Kombachs Sturm verstärken.