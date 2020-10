Vural verstärkt FSV Fernwald

Jetzt teilen:

Wetzlar (bir). Fußball-Hessenligist FSV Fernwald hat auf die Ausfälle der Langzeitverletzten Samuel Sesay, Agon Dervishi und Ceyhun Dinler noch einmal reagiert und Deniz Vural verpflichtet.

Der in Gießen geborene Kicker kam über die Hessenliga-Stationen SC Waldgirmes und FSV Fernwald zum Regionalliga-Team von Eintracht Frankfurt II. In den vergangenen acht Jahren Jahren hat der 32-Jährige in der ersten und zweiten türkischen Liga unter anderem bei Eskisehirspor, Denizlispor sowie Alanyaspor und zuletzt in Izmir bei Altay SK gespielt. Seit Mitte März war der Mittelfeldmann vereinslos. "Mit seiner Erfahrung soll er unsere jungen Spieler in ihrer Entwicklung unterstützen", begründete der Sportliche Leiter des FSV, Marko Semlitsch, die Verpflichtung.