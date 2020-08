Wacker strebt mit sechs Neuen Klassenerhalt an

Jetzt teilen:

Frohnhausen (jpk). Vier Abund sechs Zugänge verzeichnet die SpVgg Wacker Frohnhausen. Im zweiten Kreisoberliga-Jahr hat Spielertrainer Daniel Gröb erneut den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben. Der bisherige Stammtorwart Louis Exner hat sich dem Liga-Rivalen Gladenbacher SC angeschlossen, Julian Fries und Julian Weber hat es zum SSV Bottenhorn gezogen, Benjamin Damm zum SSV Allna-/Ohetal. Zwei Neuzugänge kommen von der SG Niederweimar/Haddamshausen. Der offensive Mittelfeldspieler Adrian Schwitalla, der 21-jährige Bruder von Wacker-Kicker Tobias Schwitalla, erzielte in den letzten beiden Spielzeiten jeweils sieben Tore für den Dritten der B-Liga Marburg 2 und hat ebenso Kreisoberliga-Potenzial wie Außenverteidiger Erik Wild (24 Jahre), der im 0:4 verlorenen Testspiel gegen Gruppenligist SpVgg Leusel einen ordentlichen Eindruck hinterließ. Stürmer Tim Seip trug in der Corona-Saison mit sechs Toren dazu bei, dass der TSV Caldern als bester B-Liga-Vizemeister in die A-Liga Marburg aufstieg. "Wir werden sehen, ob er den Sprung in die Erste schafft", so der Sportliche Leiter Frank Billib. Hinzu kommt mit James Randy Schmidt ein Mittelfeldspieler vom Marburger B-Ligisten FC Sindersfeld. Als Neuzugang zu vermelden ist auch James Wagner, der zur Winterpause zu seinem Stammverein TSV Marbach gewechselt war und nun an den Donnersberg zurückkehrt. Maximilian René Kreiling ist Jugendtrainer der TSG Wieseck und als B-Liga-Torwart vorgesehen.