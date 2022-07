Weisweilers Enkel gastieren auf der Heide

Am 7. Mai trat die Weisweiler-Elf in Dautphe unter anderem mit dem aus Burgsolms stammenden Matthias Hagner (hinten, Dritter von rechts) und dem ehemaligen Waldgirmeser Jörg Kässmann (vorne links) im Tor an und zeigte sich in bester Torlaune. Foto: Jens Schmidt