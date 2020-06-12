Freitag, 12.06.2020 - 14:20
3 min
Werner Bickelhaupt führt VfB 1900 Gießen 1980 zum Verbleib in Fußball-Oberliga
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
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