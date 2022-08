Wetter spaziert mit blütenreiner Weste ins Grenzegangszelt

Niko Gehrmann links stürmte mit dem VfB Wetter in Kesselbach an die Tabellenspitze. Jetzt darf gefeiert werden. Foto: Jens Schmidt

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Fußballer des VfB Wetter können mit blütenreinen Westen ins Grenzegangs-Zelt marschieren. Nach dem 4:0-Auftaktsieg im Derby gegen Schröck blieben die Grün-Weißen auch im wegen des Volksfests vorgezogenen Spiel bei der SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen ohne Gegentor und grüßen nach dem 3:0-Erfolg mit der Optimalausbeute von der Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga. Zweiter ist nach dem 5:3-Sieg gegen Ehringshausen/Dillheim die SG Waldsolms. Die beiden Marburger Teams SV Bauerbach und FSV Schröck haben nach ihren Auftaktniederlagen am Wochenende akuten Wirdergutmachungsbedarf. Schröck erwartet am Samstag (15.30 Uhr) den TSV Bicken, ehe die Bauerbacher am Sonntag (15.45 Uhr) bei den Gießener Männerturnern zu Gast sind.

SG Kesselbach/Odenhausen/ Allertshausen - VfB Wetter 0:3 (0:1): "Der Sieg Wetters ist schon verdient, aus meiner Sicht ist er aber doch etwas zu hoch ausgefallen. Der VfB hat hier einfach zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, während wir unsere Chancen leider nicht nutzen konnten. Zudem konnten wir den Ausfall von gleich fünf Stammspielern am Ende doch nicht kompensieren", fasste KOA-Sprecher Martin Rühl die Partie auf dem Rasenplatz in Odenhausen/Lumda zusammen. Zu Beginn sah es so aus, als würde Wetter die Gastgeber überrennen, denn die Gäste erspielten sich in den ersten zehn Minuten gleich drei dicke Chancen, die allesamt nicht genutzt wurden. Just als die Lumdataler selbst Offensivakzente setzten und den Pfosten trafen, schlug der VfB praktisch im Gegenzug durch eine feine Aktion von Noah Drescher (28.) zu - 1:0. Nach der Pause war die Dreier-SG gut im Spiel, hatte durch René Nicklas ebenso eine gute Chance wie durch Dennis Feldbusch, dessen Versuch aber noch von der Linie gekratzt wurde. Doch nachdem die Wetteraner die Drangphase der Platzherren mit Glück und Geschick überstanden hatte, setzten sie ab Mitte der zweiten Halbzeit wieder offensive Ausrufezeichen. Nachdem ein Ball nach einer Flanke nur unzureichend geklärt werden konnte, setzte Max Brunet (66.) die Kugel aus 18 Metern zunächst noch an den Pfosten. Doch nur sechs Minuten später war die Vorentscheidung dann praktisch schon gefallen, als Niko Gehrmann nach schönem Umschaltspiel den Blick für den freistehenden Hendrik Vaupel im Rückraum hatte, der zum 2:0 einschoss. Zwar gab sich die Elf von Trainer Dennis Frank in der Schlussphase nicht auf, kam aber selbst nicht mehr zu Möglichkeiten, sondern musste sogar noch den dritten Gegentreffer hinnehmen. Nach Assist von Brunet gelang Wetters Nummer 6 Hendrik Vaupel sein bereits dritter Saisontreffer zum 3:0-Endstand.

SG Waldsolms - SG Ehringshausen/Dillheim 5:3 (2:1): Die erste nennenswerte Möglichkeit gehörte dem Aufsteiger aus Ehringshausen. Mike Sinkel (5.) war dabei reaktionsschneller als Gegenspieler Dorian Ruiz Perez und konnte frei vor Keeper Marcel Lehmann einnetzen. Etwa die Hälfte im ersten Durchgang war absolviert, da waren auch die Gastgeber zur Stelle. Ein Pass von Felix Busch erreichte Maximilian Klapsch (19.), der aus der Drehung in den Winkel traf. Jetzt war die SGW im Spiel. Fabian Wojtowicz ging einem Pass von Felix Busch nach, und nach einem Pressschlag mit Ehringshausens Keeper Felix Georg behielt Wojtowicz die Oberhand und drehte die Partie auf 2:1 (27.). Im zweiten Durchgang waren 16 Minuten gespielt, da erreichte eine Flanke des eingewechselten Benedikt Emrich den mitgelaufenen Pascal Hommel (62.), der den Ball zum 3:1 für die Waldsolmser Platzherren unter die Latte setzte. Zwanzig Minuten vor dem Ende zündete dann Lukas Busch den Turbo über links, flankte die Kugel auf Wojtowicz, der den vierten Streich besorgte (70.). Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich Klapsch mit seinem zweiten Treffer (76.). Nach einem Pass von Erik Diehl drehte sich der SGW-Stürmer um seinen Gegenspieler und schob zum 5:1 ein. In der Schlussphase kamen dann nochmal die Gäste aus. Mike Zabel lief nach Ballverlust an Torwart Lehmann vorbei. Dominik Desch klärte zunächst, doch der eingewechselte Ricardo Moncusi staubte zum 5:2 ab (78.). Nun warf der Neuling noch einmal alles nach vorne, aber SGW-Keeper Marcel Lehmann parierte zunächst zweimal glänzend, war aber in der 89. Minute machtlos. Nach einer Ecke stand Sinkel frei und verkürzte auf 3:5 aus Sicht der Ehringshäuser. Mehr war aber für die Gäste bei ihrer Gruppenliga-Rückkehr nicht mehr drin.

Vorschau aufs Wochenende

Mit hängenden Köpfen schlichen die Spieler des FSV Schröck nach der 0:4-Niederlage beim VfB Wetter vom Platz. "Wir sind über 90 Minuten praktisch niemals ins Spiel gekommen. Das war eine sehr schlechte Leistung, für die es keine Ausreden gibt", spricht FSV-Trainer Samet Sakarya Klartext. Gleichen redete er auch zu seiner Mannschaft. "Grundsätzlich war positiv, wie selbstkritisch meine Jungs mit dieser Darbietung umgegangen sind. Ich habe ihnen ganz offen gesagt, dass sich eine so leblose Vorstellung nie mehr wiederholen darf. Wie konzentriert die Jungs dann trainiert haben und was sie sich für das Heimspiel am Samstag gegen den TSV Bicken vorgenommen haben, macht mich optimistisch. Die sind so richtig heiß", erwartet Sakarya einen deutlichen Leistungsschub. Die Gäste aus Bicken schätzt er stark ein. "Individuell haben sie eine hohe Qualität. Die können richtig kicken. Wir sind gut beraten, wenn wir denen die Räume eng machen und sie beschäftigen", wünscht sich der Schröcker Coach. Ausfallen werden der langzeitverletzte Leon Berthold sowie der aus privaten Gründen fehlende Dominik Völk und Jeremy Herpel.

Der zu Vorbereitungsbeginn fast komplett neu formierte SV Bauerbach braucht derzeit vor allem eins: Wettkämpfe! Es ist eminent wichtig für die Schützlinge von Trainer Hendrik Lapp, sich einzuspielen. Springt dabei dann der eine oder andere Zähler heraus, steigt auch die Moral. "Bei der 1:3-Niederlage gegen Cleeberg fanden wir vor dem Seitenwechsel praktisch nicht statt. In der zweiten Halbzeit fiel dann auf, dass wir in der Lage waren, uns eine Fülle guter Chancen zu erspielen und dass wir konditionell auf der Höhe sind", beobachtete Lapp. Am Sonntag wollen die Bauerbacher als Gast des MTV 1846 Gießen etwas abwartend beginnen, aber keinesfalls die Spielkontrolle abgeben. "Es gab durchaus einige Lichtblicke, wie zum Beispiel die Leistungen von Niklas Kraus, Ngolo Quattara oder Marius Schall. Darauf können wir aufbauen", ahnt Lapp. Carlo Zick kehrt voraussichtlich in den Kader zurück, während Micha Pfaff berufsbedingt passen muss.

Um ungestört Grenzegang feiern zu können, war der VfB Wetter bereits am Mittwoch bei der SG Kesselbach zu Gast.... Sein nächstes Spiel bestreitet der VfB erst am 19. August bei Neuling SG Oberes Edertal.