Wieder ein vogelwilder Schröck-Auftritt?

CORONA-VERDACHT BEIM FSV BRAUNFELS

In der Fußball-Gruppenliga gibt es den nächsten Spielausfall. So hat Klassenleiter Jörg Wolf aus Cölbe die für Samstag geplante Begegnung zwischen dem FSV Braunfels und dem FC Ederbergland II abgesetzt. Der Grund: Bei den Schlossstädtern gibt es zwei Verdachtsfälle, dass sich Spieler mit dem Corona-Virus infiziert haben. Wann die Mannschaften die Begegnung nachholen, steht noch nicht fest. Bisher hat es an jedem Spieltag in der Gruppenliga eine Absage gegeben. Immer bereitete Corona den Protagonisten Sorgen. (tis)