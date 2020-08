"Wir freuen uns auf Nikolaus!"

Die SG Dautphetal hat die Verträge mit ihrem Spielertrainerduo bereits in der Winterpause 2019/2020 verlängert. Für Stefan Schmitt wird die Saison 2020/21 in der A-Liga allerdings seine letzte als Trainer sein. Als Spieler bleibt er der SG erhalten. Schmitt erklärt seine Entscheidung durch starke berufliche und nebenberufliche Beanspruchung. Schmitt verspricht, bis Saisonende mit Herzblut bei der Sache zu bleiben, "denn ich will auf keinen Fall in meinem letzten Trainerjahr absteigen". (jpk)