Ziel des VfB Wetter: Als Spitzenreiter ins Grenzegang-Zelt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETTER - Hält das fußballerische Stimmungshoch beim ersten Gruppenliga-Tabellenführer VfB Wetter im Vorfeld des örtlichen Grenzegangs an diesem Wochenende an?

"Die Tabelle gefällt mir", scherzt VfB-Trainer Clemens Drescher in Anlehnung an den 4:0-Derbysieg zum Auftakt gegen den FSV Schröck. "Am liebsten wäre uns, wenn wir am Mittwochabend bei der SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen auch gewinnen und weiterhin als Tabellenführer im Grenzegang-Festzelt sitzen", erklärt Drescher vor der Partie, die ab 19.30 Uhr in Kesselbach stattfindet. Was den Auftaktsieg angeht, standen die Wetteraner vor einer ungeplanten taktischen Änderung. "Schröck hat wenig fürs Spiel getan. Das Vorhaben, denen den Ball zu überlassen, ging nicht auf. Wir mussten selbst aktiv werden und haben gezeigt, dass wir auch den Plan B umsetzen können. Wir standen stabil im Zentrum und haben blitzschnell in beide Richtungen umschaltete", registriert der VfB-Coach erfreut. Er erwartet, dass auch "KOA" am Mittwoch eher Abwehrbeton anrührt. "Weil die hinten ganz gut stehen können und vorne schnelle Konterspieler haben. Für uns geht es in erster Linie um Zweikampfgewinne und Willenskraft", ahnt Drescher.

Personell ist die Lage in der Binge sehr gut. Zwar fehlt Urlauber Paul Busch, doch stehen Steffen Muth, Claudius Saager und Leon Brössel wieder zur Verfügung. Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen, in der vergangenen Spielzeit Tabellenelfter pausierte am ersten Spieltag und bestreitet somit am Mittwoch seine Saisonpremiere.