AC Mailand gibt Punkte im Titelrennen ab - Rot für Ribéry

Mailand - Der AC Mailand hat im Titelrennen um die italienische Fußball-Meisterschaft erneut einen Rückschlag erlitten und wichtige Punkte liegen gelassen. Die Mannschaft um Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic spielte gegen den Tabellenzehnten Sampdoria Genua nur 1:1 (0:0).

Fabio Quagliarella brachte die Gäste nach der Pause in Führung (57.), wenig später sah Genuas Adrien Silva allerdings die Gelb-Rote Karte (59.). Erst in der 87. Minute glich der norwegische Stürmer Jens Petter Hauge für Milan aus und sicherte seinem Team zumindest einen Punkt im Titelrennen. Franck Kessié verpasste in der Nachspielzeit mit einem Pfostentreffer den Sieg für den Tabellen-Zweiten.

Nach dem Unentschieden des Stadtrivalen hatte Tabellenführer Inter Mailand am Samstagabend die Chance, seinen Vorsprung mit einem Sieg beim FC Bologna auf acht Punkte auszubauen.

Der langjährige Bayern-Profi Franck Ribéry sah im Spiel des AC Florenz beim CFC Genua die Rote Karte. Der 37-jährige Franzose musste in der 52. Minute wegen groben Foulspiels vom Platz. Florenz hielt in Unterzahl aber das 1:1 (1:1) und bleibt im unteren Mittelfeld.

