Appell der Kroos-Brüder: Wählen gehen und Haltung zeigen

Berlin - Fußballprofi Toni Kroos und sein Bruder Felix haben dazu aufgerufen, im September wählen zu gehen, Haltung zu zeigen und keine Stimme zu verschenken.

«Ich glaube, dass es wichtiger denn je ist zu wählen. Man muss das jetzt nicht ausführen, dass relativ viel in die falsche Richtung läuft», meinte Toni Kroos in der am Mittwoch veröffentlichten neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts «Einfach mal Luppen».

Nichtwählen «ein Fehler»

Er selber habe auch nicht immer an Wahlen teilgenommen, gab der ehemalige DFB-Nationalspieler zu, dies sei im Nachhinein aber «ein Fehler» gewesen. Sich zu entscheiden, sei aber nicht immer einfach, «weil sich in meinen Augen auch nicht eine einzige Partei herauskristallisiert, bei der man sagen könnte: Boah, hier läuft's aber wie am Schnürchen. Das ist nicht so», sagte der 31-Jährige fünf Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September.

«Wenn man schon nicht hundertprozentig überzeugt ist von seinem Kreuz, ist es aber auch ein Kreuz gegen eine andere Partei wie zum Beispiel die AfD», meinte der Weltmeister von 2014 und Real-Madrid-Profi. Für ein friedliches und weltoffenes Deutschland sei es «sehr, sehr wichtig zu wählen».

Bruder Felix, der seine Profikarriere vor einem Monat überraschend beendete, hat sich noch nicht entschieden. «Ich weiß noch nicht, wen ich wählen werde im September. Ich weiß natürlich auch, wenn ich nicht wählen werde», erklärte der 30-Jährige. Er werde sich «in den nächsten Wochen noch intensiver damit beschäftigen und mal den Wahl-O-Maten anschmeißen», sagte Felix Kroos. «Ich werde sicher eine Entscheidung aus Überzeugung treffen.»

