Argentinien schlägt Chile in WM-Qualifikation

Argentiniens Spieler feiern nach dem 2:1-Sieg gegen Chile.

Calama - Argentinien hat sich in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft in Katar mit 2:1 gegen Chile durchgesetzt.

Ángel di María traf am Donnerstag im Stadion Zorros del Desierto in Calama in der 8. Minute von außerhalb des Strafraums ins lange Eck, Ben Brereton glich in der 20. Minute für die Gastgeber aus. In der 33. Minute prallte der Ball von Chiles Torhüter Claudio Bravo ab und Lautaro Martínez traf aus kurzer Distanz für die Gäste zum 2:1-Endstand.

Argentinien musste bei der Partie in der Atacama-Wüste auf Kapitän Lionel Messi und Nationaltrainer Lionel Scaloni verzichten. Der Starstürmer war nach einer Corona-Infektion noch nicht topfit, der Coach war zuletzt auch positiv auf das Virus getestet worden. Argentinien ist allerdings genauso wie Brasilien bereits für die Fußball-WM Ende des Jahres qualifiziert.

Zuvor hatten sich Uruguay und Paraguay 1:0 getrennt. Damit hat die Celeste mit ihrem neuen Trainer Diego Alonso einen wichtigen Schritt zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft gemacht, während das Ticket nach Katar für die paraguayische Nationalmannschaft mit der Niederlage im Stadion Estadio General Pablo Rojas in Asunción in weite Ferne gerückt ist.

