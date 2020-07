Barça-Ikone Xavi kokettiert weiter mit Trainer-Engagement

Ex-Profi Xavi hat sein Interesse an einem Job als Trainer beim FC Barcelona bekräftigt. Foto: Sven Hoppe/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Berlin - Ex-Profi Xavi hat sein Interesse an einem Job als Trainer beim FC Barcelona bekräftigt. Der 40-Jährige trainiert derzeit Al Sadd im künftigen WM-Gasgeberland Katar.

In einem Interview sagte Xavi aber der spanischen Sportzeitung «Marca»: «Ich habe immer gesagt, dass Barcelona mein Hauptziel ist, wenn die Zeit kommt.»

Es sei seine Heimat und ein Traum würde wahr werden, meinte der Spanier, der von 1998 bis 2015 für die Profi-Mannschaft der Katalanen spielte und im Camp Nou zur Ikone des ruhmreichen Clubs wurde. Xavi betonte allerdings auch, dass man den aktuellen Coach Quique Setien respektieren müsse.

Dieser steht nach dem verpassten Titel in der Primera Division jedoch schwer in der Kritik, unter anderem äußerte sich auch Superstar Lionel Messi (33) öffentlich entsprechend. Käme Xavi zurück nach Barcelona, wären Messi und Xavi, der den Argentinier in dem Interview als «Wettkampf-Biest» bezeichnete, auch wieder vereint. «Wenn Barcelona auf mich zukommt, lang- oder kurzfristig, wird es passieren», kommentierte Xavi ein mögliches Engagement als Coach bei seinem ehemaligen Verein.

