Bayern-Fußballerinnen sagen Katar-Trainingslager ab

Laut der Sportlichen Leiterin Bianca Rech absolviert die Mannschaft die Vorbereitung am Campus.

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München verzichten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erneut auf ein Trainingslager in Katar. Seit 2018 waren die Münchnerinnen zur Winter-Vorbereitung stets nach Doha gereist.

Schon im Januar 2021 war das Trainingslager im Ausrichterland der Männer-Weltmeisterschaft in diesem Jahr ausgefallen. «Die derzeitige allgemeine Entwicklung der Corona-Situation, der dynamische Anstieg der Inzidenzwerte haben uns bewogen, in München zu bleiben. Wir werden die Vorbereitung auf den Rückrundenstart komplett am Campus absolvieren», äußerte die Sportliche Leiterin des Bundesliga-Spitzenreiters, Bianca Rech. Die Münchnerinnen starten Anfang Februar gegen den SC Sand in die Restrückrunde der Bundesliga.

