Bericht: Lyon-Coach Bosz streicht Boateng aus Kader

Zeigte zuletzt eine schwache Leistung: Jérôme Boateng. Foto: Jeff Pachoud/AFP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jeff Pachoud/AFP/dpa)

Berlin - Ex-Weltmeister Jérôme Boateng (33) steht laut einem Bericht der französischen «L'Équipe» nicht im Kader von Olympique Lyon für die Partie am Samstag (21.00 Uhr) gegen OGC Nizza.

Demnach habe ihn Trainer Peter Bosz (58) nicht berücksichtigt, am Freitag nach dem Training soll der Niederländer seine Entscheidung Boateng mitgeteilt haben. Bisher absolvierte der frühere Münchner 17 Ligaeinsätze und stand meistens in der Startelf. Doch zuletzt zeigte der Abwehrspieler beim 0:2 gegen die AS Monaco eine schwache Leistung. Zudem soll Boateng laut «L'Équipe» in den vergangenen Wochen mehrmals mit Mitspielern aneinandergeraten sein.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-92687/2