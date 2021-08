Coulibaly und Nartey weitere Corona-Fälle beim VfB Stuttgart

Stuttgarts Tanguy Coulibaly. Foto: Tom Weller/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

Stuttgart - Mittelfeldspieler Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey sind die weiteren Corona-Fälle beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart neben Angreifer Sasa Kalajdzic.

Trainer Pellegrino Matarazzo nannte am Donnerstag erstmals die Namen der beiden in der vergangenen Woche positiv getesteten Profis, die der VfB zunächst nicht kommuniziert hatte. «Tanguy und Niko haben Symptome gehabt, aktuell fühlen sie sich aber besser», sagte Matarazzo vor dem DFB-Pokalspiel am Samstag beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo. «Ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten Tagen aufs Spinningbike gehen können.»

Wie Kalajdzic befinden sich Coulibaly und Nartey derzeit in Quarantäne und können nur zuhause trainieren. Sie werden das Pokalspiel wie etliche weitere VfB-Profis verpassen. Außerdem fehlen die verletzten Silas Katompa Mvumpa, Chris Führich, Orel Mangala, Lilian Egloff, Naouirou Ahamada und Momo Cissé. Kapitän Wataru Endo befindet sich zudem noch mit der japanischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen. Den Mittelfeldspieler wird Abwehrchef Waldemar Anton als Spielführer vertreten.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-722744/2