Dank Traumstart: Wehen Wiesbaden gewinnt beim SV Meppen

Meppen - Ein ganz wichtiger Auswärtssieg für den SV Wehen Wiesbaden: Der hessische Fußball-Drittligist gewinnt am Freitagabend beim SV Meppen 3:0 (2:0) und holt nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder einen Dreier. Wodurch die Hessen erst einmal auf Tabellenplatz drei springen, die Konkurrenz spielt dann am Wochenende. Ivan Prtajin (5.) und John Iredale (11.) hatten für einen Traumstart des SVWW gesorgt. Danach hatten die Hessen allerdings in Halbzeit eins Glück, dass die Meppener mehrere Top-Chancen nicht nutzen konnten, ehe erneut Prtajin (87.) spät die letzten Zweifel am Auswärtssieg beseitigte. Für den SVWW geht es nun am Dienstag (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden weiter.

Personell sah es für die Hessen in Meppen tatsächlich wieder etwas besser aus – auch wenn der Ausfall von Bjarke Jacobsen (muskuläre Probleme) bitter war. Doch Max Reinthaler, Kianz Froese und Thijmen Goppel, alle drei wurden eingewechselt, standen wieder im Kader, Ahmet Gürleyen spielte nach seinem Kurzeinsatz am vergangenen Spieltag diesmal von Beginn an. Und die Gäste erwischten einen Blitzstart. Nachdem Benedict Hollerbach per Foul gestoppt wurde, zirkelte Brooklyn Ezeh den Ball beim folgenden Freistoß auf den Kopf von Prtajin, der sehenswert einköpfte – das frühe 1:0 für den SVWW (5.). Der direkt weiter machte, Hollerbach (10.) prüfte Meppens Keeper Matthis Harsman aus der Distanz. Die Folge war eine Ecke, also wieder eine Standardsituation. Wieder brachte Ezeh den Ball hinein, aus dem Rückraum zog Johannes Wurtz ab und in der Mitte hielt Iredale, der auf der rechten Seite begann, den Fuß rein und schob den Ball in das Meppener Tor – das 2:0 für den SVWW (11.).

SVWW-Keeper Arthur Lyska pariert überragend

In der Folge musste dann Arthur Lyska den Schuss von Morgan Faßbender parieren (14.), nachdem Ezeh den Ball verloren hatte. In der Folge überstand der SVWW dann irgendwie wütende Angriffe der Hausherren. Lyska parierte den Distanzschuss von David Vogt überragend (20.), kurz danach ging der abgefälschte Schuss von Marvin Pourié knapp drüber. Die Meppener hatten sich einen eigenen Treffer eigentlich verdient, doch auch Faßbender (24.) brachte den Ball nicht im Tor der Hessen unter. Erst nach rund 25 Minuten kam der SVWW besser ins Spiel, zeigte sich wieder in der Meppener Hälfte. Ehe die Hausherren zum Endspurt ansetzten. Meppens Vogt versuchte es in der 37. Minute aus der Distanz, vergab in der 38. Minute eine dicke Chance - und Mirnes Pepic (43.) traf dann auch noch die Latte. So stand es zur Pause 2:0 für den SVWW.

In Halbzeit zwar war Lyska dann direkt wieder gefordert und parierte den Schuss von Pepic (49.). Aber der SVWW brachte nun deutlich mehr Ruhe ins Spiel. Beleg dafür: Robin Heußer (62.) hatte eine gute Chance für die Hessen, kurz darauf wurde der Schuss von Prtajin (64.) gerade noch geblockt. Der große Schwung der Meppener war nun dahin, der SVWW hatte die Partie in der Folge gut im Griff. Hollerbach (86.) hätte per Kopf beinahe sogar noch einen dritten Treffer erzielt. Das holte dann Prtajin (88.) nach, der – wieder nach einer Ecke, diesmal getreten von Goppel – per Kopf einnetzte. Das 3:0 für den SVWW, der drei ganz wichtige Punkte aus Meppen mit in die Landeshauptstadt nimmt.

SV Meppen: Harsman – Fedl, Kraulich, Dombrowka – Ballmert (66. Hemlein), Pepic (66. Abifade), Käuper, Risch – Vogt – Pourié, Faßbender (66. Piossek).

SVWW: Lyska – Mockenhaupt, Mrowca (69. Reinthaler), Gürleyen – Iredale (46. Fechner), Heußer, Taffertshofer, Ezeh (81. Goppel) – Wurtz (69. Froese) – Hollerbach (90. Najar), Prtajin.

Tore: 0:1 Prtajin (5.), 0:2 Iredale (11), 0:3 Prtajin (87.).

Schiedsrichter: Haslberger.