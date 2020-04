DFL: Kein fixer Starttermin für die Fußball-Bundesliga

Der seit Mitte März unterbrochene Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und 2. Liga bleibt wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres ausgesetzt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Frankfurt/Main - Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt.

Die 36 Profi-Clubs seien aber «bereit», sobald die Politik den Termin für den Neustart festlege, sagte Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Liga, nach der Mitgliederversammlung. Selbst ein Datum festzulegen, «wäre anmaßend, gehört sich auch nicht und liegt nicht an uns». Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel konferieren am 30. April - dann könnte eine Entscheidung fallen.

«Wir haben es nicht in der Hand, ob wir überhaupt spielen. Und wenn ja, wann», sagte Seifert. «Wir haben nur in der Hand, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben mehrere Spielplanoptionen.» Das erste Mai-Wochenende sei «nicht realistisch». Sollte die Politik beschließen, dass es am 9. Mai weitergehen könnte, «dann werden wir am 9. Mai bereit sein».

Die beiden höchsten Spielklassen pausieren bereits seit Mitte März. Die Diskussionen über den Neustart hatten in dieser Woche Fahrt aufgenommen, nachdem die Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern/CSU) und Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen/CDU) öffentlichkeitswirksam den 9. Mai als möglichen Termin ins Spiel gebracht hatten. Bis zur Nacht auf den 4. Mai gelten in Deutschland noch strikte Kontaktbeschränkungen.

Finanziell scheinen die Vereine inzwischen etwas besser abgesichert. Mit «fast allen» Medienpartnern sei eine Einigung für eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien erzielt worden. «Wir haben intensive Gespräche geführt, die waren geprägt von Respekt», sagte Seifert. «Es wurden auch Vereinbarungen getroffen, wie damit umzugehen ist, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können. Klar ist auch: Sollte die Saison nicht wieder starten, greifen gewisse Mechanismen zur Rückzahlung.»

Zur Fortsetzung des Spielbetriebes hat eine Experten-Kommission der DFL ein Konzept erarbeitet, das den Clubs nun vorgestellt wurde. Dieses enthält unter anderem strikte organisatorische Vorgaben. So sollen maximal ca. 300 Personen an der Durchführung einzelner Geisterspiele beteiligt werden - Spieler und Trainer eingeschlossen. Zudem gibt die von DFB-Chefmediziner Tim Meyer geleitete Task Force klare Vorgaben für Hygienemaßnahmen.

Die Spieler sollen während der Saison engmaschig auf das Coronavirus getestet werden, mindestens einmal pro Woche. Dafür rechnet die DFL mit einem Bedarf von rund 20.000 Tests. «Wir haben auch hier eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, mit insgesamt fünf Laborverbänden», sagte Seifert. «Alle Labore haben uns schriftlich versichert, dass die derzeitigen Kapazitäten ausreichend sind und durch Covid-19 keine Limitierung der Testkapazitäten auftreten.»

Darüber, ob die Fußball-Profis trotz fehlender Symptome ständig kontrolliert werden sollen, hatte sich ein fast schon gesellschaftspolitischer Streit entbrannt. Auch das Robert Koch-Institut meldete Zweifel an der Sinnhaftigkeit an. Das Bundesinnenministerium sprach sich gegen die baldige Terminierung des Neustarts aus.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittwoch aber erneut Hoffnung auf den baldigen Anpfiff der Geisterspiele gemacht - funktionierende Schutzmaßnahmen vorausgesetzt. «Wenn das gelingen kann bei minimiertem und so gut wie möglich ausgeschlossenem Infektionsrisiko, dann kann das sicherlich gehen», sagte Spahn.

Seifert warb bei den 36 Proficlubs um Unterstützung im Austausch mit den Fans. «Wie immer im Fandialog muss der erstmal vor Ort stattfinden. Dort auch für Überzeugung zu werben, liegt an den Clubs vor Ort», sagte de DFL-Chef.

Mehrere Fangruppen haben sich gegen einen schnellen Neustart und Geisterspiele in der derzeitigen Coronavirus-Pandemie ausgesprochen. Beim ersten Liga-Geisterspiel Gladbach gegen Köln im März war es vor den Stadiontoren zu einer Ansammlung von Anhängern gekommen. Anschließend und unter dem Eindruck der fortschreitenden Pandemie hatten viele Fangruppen allerdings bereits erklärt, dass sie sich im Falle von Geisterspielen nicht vor den Stadien versammeln wollen. «Wenn wir wieder spielen, ist klar ein Argument, dass es nicht zu Zuschaueransammlungen am Stadion kommen darf», stellte Seifert klar. In diesem Fall könnten auch Spielabbrüche folgen.

Seifert stellte die Fußball-Fans in Deutschland auf mögliche Geisterspiele in der kommenden Saison ein. «Wir wissen nicht, ob Geisterspiele nicht im Februar, März noch stattfinden. Wir haben die Vereine gebeten, den ersten Teil der nächsten Saison ohne Zuschauereinnahmen zu planen», sagte Seifert.

Über den Saisonstart der Spielzeit 2020/21 mache man sich derzeit noch keine Gedanken. Derzeit sei es der richtige Ansatz, «in kürzeren Etappen» zu planen. «Wir planen das bestmögliche Worst-Case-Szenario, wie es ein Clubvertreter heute ausdrückte», sagte Seifert.