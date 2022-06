Eintracht Frankfurts nächster Neuzugang: Alario kommt

Der Wechsel steht: Lucas Alario geht von Bayer Leverkusen zu Eintracht Frankfurt. (Bild: dpa) (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt verstärkt seine Offensive weiter. Der Europa-League-Sieger gab die Verpflichtung von Lucas Alario bekannt.

Der 29-Jährige kommt vom Fußball-Bundesligarivalen Bayer 04 Leverkusen. Der Transfer war bereits erwartet worden. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei bis zu 6,5 Millionen Euro liegen.

Bei den Hessen unterzeichnete der argentinische Mittelstürmer einen Vertrag mit Gültigkeit bis Ende Juni 2025. „Wir sehen uns mit Lucas in dieser Konstellation im Angriff für die Herausforderungen in der neuen Saison gerüstet“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Am 21. Juni hatte die Eintracht erst den deutschen Ex-Weltmeister Mario Götze von der PSV Eindhoven verpflichtet.

© dpa-infocom, dpa:220624-99-791536/2