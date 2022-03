Europäische Fußball-Ligen schließen Russland aus

Die Association of European Professional Football Leagues (EPFL) schließt russische Fußball-Ligen aus. (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Nyon - Die Vereinigung der europäischen Fußball-Ligen hat wegen der Invasion Russlands in die Ukraine die russische Premjer Liga und die National Liga ausgeschlossen.

Wie die Interessenvereinigung am Freitagabend bekanntgab, begründete das zwölfköpfige Board of Directors die Entscheidung mit „den gegenwärtig außergewöhnlichen und tragischen Umständen“. Die Association of European Professional Football Leagues (EPFL) versteht sich als Stimme aller professionellen Fußball-Ligen in Europa und vertritt nach eigenen Angaben insgesamt 37 Ligen.

