Favre bestätigt Kontakte zu Reinier: «In der Pipeline»

Laut «Mundo Deportivo» ist Reinier bereits auf dem Weg nach Dortmund. Erst im Winter von CR Flamengo aus Brasilien verpflichtet, soll ihn Real Madrid nun an den BVB für zwei Jahre ausleihen. Foto: Alexandre Vidal/Clube de Regatas do Flamengo/dpa (Bild: dpa) (Foto: Alexandre Vidal/Clube de Regatas do Flamengo/dpa)