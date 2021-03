Feldhoff neuer Trainer beim VfL Osnabrück

Soll Osnabrück vor dem Abstieg aus der 2. Liga retten: Markus Feldhoff. Foto: Andreas Gora/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Gora/dpa)

Osnabrück - Der frühere Bundesliga-Stürmer Markus Feldhoff ist neuer Trainer des VfL Osnabrück. Das gab der Tabellen-15. der 2. Fußball-Bundesliga bekannt.

Der 46-Jährige spielte nach Stationen bei Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg bereits von 2004 bis 2008 für die Osnabrücker. In der Saison 2008/09 war er außerdem schon einmal Co-Trainer des VfL. Aktuell tritt er bei den Niedersachsen die Nachfolge des vor zwei Wochen freigestellten Marco Grote an. Unter Grote und Interimstrainer Florian Fulland kassierte der VfL zuletzt neun Niederlagen in Serie.

«In den Gesprächen mit Markus Feldhoff wurden zwei Dinge sehr schnell klar: Er verfügt nicht nur über die notwendige Fachkompetenz, er bringt gleichzeitig die Energie und Leidenschaft mit, die es in dieser Situation braucht, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen», sagte der Osnabrücker Geschäftsführer Benjamin Schmedes. Zuletzt war Feldhoff als Co-Trainer von Werder Bremen und Hertha BSC tätig.

