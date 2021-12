Flick-Elf in Topf 2 bei Nations-League-Auslosung

Ein Lostopf wird zur Auslosung der Halbfinalpaarungen der Nations League bereit gestellt. Foto: Niall Carson/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Niall Carson/PA Wire/dpa)

Nyon - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Auslosung zur dritten Auflage der Nations League im zweiten Topf eingruppiert.

Bei der wegen der Corona-Pandemie digital in der UEFA-Zentrale in Nyon veranstalteten Zeremonie wird die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick somit am 16. Dezember (18.00 Uhr) definitiv einen Topgegner aus Topf eins zugelost bekommen. Weltmeister Frankreich, Europameister Italien, Spanien und Belgien sind nach ihren Gruppensiegen bei der letzten Nations-League-Runde gesetzt.

Deutschland kann in der Gruppenphase nicht auf die Niederlande, Dänemark und Portugal treffen, die als letztmalige Gruppenzweite ebenfalls in Topf zwei sind. In Topf drei sind England, Polen, Kroatien und die Schweiz. Im Topf vier der A-Liga-Aufsteiger befinden sich Wales, Österreich, Tschechien und Ungarn. Die Nations League ist diesmal ein Testlauf für die WM im Spätherbst 2022 in Katar. Vier Gruppenspiele finden im Juni, zwei im September statt.