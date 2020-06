Fürth nach Corona-Pause in Krise - Sandhausen gewinnt weiter

Sandhausen-Profi Dennis Diekmeier (l) im Laufduell mit dem Fürther David Raum. Foto: Philipp Guelland/epa/Pool/dpa (Bild: dpa) (Foto: Philipp Guelland/epa/Pool/dpa)

Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat auch gegen den SV Sandhausen nicht aus ihrer Krise gefunden. Die Franken unterlagen den Gästen aus Baden-Württemberg mit 1:2 (0:2).

Die Fürther sind schon seit insgesamt fünf Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga sieglos und warten nach der Corona-Zwangspause weiter auf ihren ersten Dreier. Mit cleverem Pressing und einer stabilen Defensive sicherten sich die Sandhäuser hingegen ihren dritten Erfolg am Stück. In der Tabelle überholte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat die Franken und liegt direkt vor dem Rivalen auf Platz acht.

Kevin Behrens (15. Minute/Handelfmeter) und Julius Biada (39.) brachten die Gäste schon vor der Pause in Führung. Nach einem Kopfballtreffer von Daniel Keita-Ruel (71.) schöpften die Fürther nochmals Hoffnung.

Die Sandhäuser ließen durch kluges Anlaufen die Franken 70 Minuten offensiv im Grunde gar nicht zum Zug kommen. Die Fürther präsentierten sich bis auf die Schlussphase ideenlos und im Abschluss viel zu ungenau.