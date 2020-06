Fürth verpasst vorzeitigen Klassenverbleib: Remis in Dresden

Die Dynamo-Spieler Simon Makienok (r) und Sascha Horvath feiern den Treffer zum 1:1 gegen Greuther Fürth. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild Pool/dpa (Bild: dpa) (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild Pool/dpa)

Dresden - Die SpVgg Greuther Fürth hat die vorzeitige Sicherung des Klassenverbleibs in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Franken kamen im Nachholespiel bei Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden zu einem 1:1 (1:0) und haben nunmehr 39 Punkte auf ihrem Konto.

Daniel Keita-Ruel, der bereits beim 2:0-Hinspielsieg beide Treffer für Fürth erzielte, traf nach 14 Minuten für die Gäste. Der zur Pause eingewechselte Simon Makienok markierte nach 54 Minuten per Kopf den Ausgleich. Dynamo verpasste es durch das Remis, am SV Wehen Wiesbaden in der Tabelle vorbeizuziehen und bleibt Letzter.

Dynamo fand in der ersten Halbzeit offensiv nahezu nicht statt. Das erhoffte Selbstvertrauen, das der 3:2-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden am vergangenen Samstag bringen sollte, war nicht zu sehen. Stattdessen spielten die Franken munter ihren Matchplan herunter und gingen verdient früh in Führung. Danach versäumte es die Spielvereinigung, ihre guten Chancen zu nutzen. So traf der frühere Dresdner Marvin Stefaniak nach 19 Minuten nur den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel war es mit der Fürther Dominanz aber vorbei. Dynamo nahm den Kampf an und fand darüber zum eigenen Spiel. Nach dem Ausgleich hatten die Sachsen sogar Vorteile. Erst in der Schlussphase erspielte sich Fürth wieder mehr Gelegenheiten, kam aber ebenso wie die Hausherren nicht mehr zum erfolgreichen Abschluss.