Hansi Flick: Hummels hat «im Moment nicht dieses Niveau»

Mats Hummels nach dem EM-Achtelfinale gegen England, seinem bisher letzten DFB-Einsatz. Foto: Christian Charisius/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christian Charisius/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Mats Hummels ist nach Ansicht von Bundestrainer Hansi Flick derzeit zu schwach für die Fußball-Nationalmannschaft.

«Aktuell hat er im Moment nicht dieses Niveau, diese Qualität gerade in seinem Spiel, aber wir wissen auch, dass er eine Qualität hat», sagte der Coach den Fernsehsendern RTL und ntv. «Ich weiß auch, wenn ich ihn so sehe, auch mit ihm spreche, dass er schon das ein oder andere Problemchen hat», fügte Flick an. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft am Ende des kommenden Jahres in Katar sagte Flick: «Wir halten für alle, die enorme Qualität haben, die uns weiterbringen, die Tür offen.»

Hummels hat bisher 98 Spiele für die DFB-Auswahl bestritten. Der 32 Jahre alte Verteidiger von Borussia Dortmund war von Flicks Vorgänger Joachim Löw als Nationalspieler zunächst ausgemustert und dann doch noch für die EM nominiert worden. Seinen bisher letzten Einsatz für den DFB hatte der Weltmeister von 2014 Ende Juni beim 0:2 gegen England absolviert. Zuletzt hatte Hummels bei der 2:3-Niederlage des BVB gegen den FC Bayern München schlechte Kritiken erhalten.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-322187/2