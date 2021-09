«Ist guter Laune»: Pelé erholt sich nach Tumor-Operation

Ist nach seiner Tumor-OP auf dem Wege der Besserung: Fußball-Legende Pelé. Foto: Antonio Lacerda/EFE/dpa (Bild: dpa) (Foto: Antonio Lacerda/EFE/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

São Paulo - Nach der Entfernung eines Tumors am Darm ist die brasilianische Fußball-Legende Pelé auf dem Weg der Besserung.

«Er hat keine Schmerzen und ist guter Laune», schrieb seine Tochter Kely do Nascimiento auf Instagram. «Er ist ein bisschen sauer, dass er nur Wackelpudding essen darf, aber er wird es aushalten.» In den nächsten Tagen werde er zunächst von der Intensivstation in ein normales Zimmer verlegt und dann entlassen, schrieb seine Tochter neben einem Foto, das die beiden offenbar bei einem Videotelefonat zeigt.

Vor gut einer Woche wurde dem 80-Jährigen ein Tumor am Dickdarm entfernt, den Ärzte in einer Klinik in São Paulo zuvor bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Danach blieb er zunächst auf der Intensivstation. Pelés Gesundheit gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt.

Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel (1958, 1962, 1970) mit der Seleção.

© dpa-infocom, dpa:210914-99-214268/2