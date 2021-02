Khedira erstmals in Hertha-Startelf - Leipzig ohne Upamecano

Erstmals in der Startelf von Hertha BSC: Sami Khedira. Foto: Tom Weller/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

Berlin - Sami Khedira steht erstmals seit seinem Wechsel zu Hertha BSC in der Startelf des Berliner Fußball-Bundesligisten.

Der 33 Jahre alte Ex-Weltmeister ist einer von vier neuen Akteuren in der Anfangsformation von Trainer Pal Dardai am Sonntag gegen RB Leipzig. Im Vergleich zum 1:1 in Stuttgart vor einer Woche kommen zudem Rechtsverteidiger Lukas Klünter, Außenstürmer Matthew Leckie und in der Innenverteidigung der Trainer-Sohn Marton Dardai von Beginn an zum Einsatz.

Bei RB Leipzig, das mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Bayern heranrücken kann, fehlt erneut der künftige Münchner Dayot Upamecano. Der Abwehrchef litt zuletzt an einer Kniereizung. Im Angriff setzt Trainer Julian Nagelsmann auf eine Doppelspitze mit Yussuf Poulsen und Hee-chan Hwang.

