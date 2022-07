Laut Sky: Bayern hinterlegen Angebot für Laimer

Der FC Bayern soll ein Angebot für Leipzigs Konrad Laimer abgegeben haben. (Bild: dpa) (Foto: Jan Woitas/dpa)

München - Der FC Bayern intensiviert nach Angaben des Pay-TV-Senders Sky seine Bemühungen um Konrad Laimer von RB Leipzig. Demnach liegt den Leipzigern ein erstes schriftliches Angebot der Münchner in Höhe von 20 Millionen Euro Ablöse vor.

Leipzig strebe eine Summe in Höhe von 30 Millionen Euro plus X als Ablösesumme für den 25-Jährigen an. In einem Jahr wäre der Österreicher ablösefrei zu haben. Mittlerweile sollen sich Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn und RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff über die Möglichkeit eines Laimer-Transfers ausgetauscht haben.

