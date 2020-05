Nach Kritik: Weigern für KSC-Profi Lorenz keine Alternative

Marc Lorenz vom KSC sieht die Pläne zur Fortsetzung des Spielbetriebs im deutschen Profifußball äußerst kritisch. Foto: Uli Deck/dpa (Bild: dpa) (Foto: Uli Deck/dpa)

Karlsruhe - Trotz seiner Kritik an der Fortsetzung der Fußball-Bundesligen will KSC-Profi Marc Lorenz nicht auf seine Einsätze in der 2. Liga verzichten.

«Ich habe schon öfter gehört, ihr müsst ja auch gar nicht spielen. Aber ich habe einen Vertrag, und den will ich auch erfüllen», sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler der Deutschen Presse-Agentur: «Und ich habe eine Verantwortung dem Verein und den Fans gegenüber, dass ich mein Bestmögliches in meiner Verfassung für den Verein gebe.»

Dennoch befürchtet Lorenz ein erhöhtes Verletzungsrisiko aufgrund der verkürzten Vorbereitungszeit, eine erhöhte Ansteckungsgefahr mit dem Virus sieht er nicht.

«Da würde ich meinem Mitspieler Daniel Gordon zustimmen. Der sagt, wir haben auf dem Platz schon ein sehr geringes Risiko, uns anzustecken», sagte Lorenz: «Denn wir sind alle getestet und ich sehe keinen Grund, dass ein Re-Start daran scheitern würde.» Der Karlsruher SC startet an diesem Samstag (13.00 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 wieder in den Spielbetrieb.