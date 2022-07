Neuzugang de Ligt trifft beim Bayern-Team in Washington ein

Matthijs de Ligt (l) lächelt beim Verlassen der Bayern-Geschäftsstelle aus dem Fenster eines Autos. (Bild: dpa) (Foto: Mladen Lackovic/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Washington - Neuzugang Matthijs de Ligt ist beim Team des FC Bayern München in den USA eingetroffen.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger landete in der deutschen Nacht zum Mittwoch in Washington und fuhr dann weiter in das Mannschaftshotel des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Wann er das erste Mal mit den neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz steht, war zunächst offen. Am Mittwochabend (Ortszeit) bestreiten die Münchner ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gegen D.C. United aus der Major League Soccer.

Die Bayern hatten die Verpflichtung von de Ligt zuvor am Dienstag bekanntgegeben, der Abwehrspieler von Juventus Turin kostet mindestens 67 Millionen Euro Ablöse. Der niederländische Nationalspieler soll der neue Abwehrchef der Münchner werden.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-84796/2