Paderborn und Heidenheim trennen sich Unentschieden

Paderborn - Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat sich im Nachholspiel der zweiten Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim noch einen Punkt gesichert.

Dennis Srbeny rettete dem Team von Trainer Steffen Baumgart in der Nachspielzeit (90.+1 Minute) das 2:2-Unentschieden (1:1). Der Angreifer hatte bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter zum Ausgleich getroffen (45.+2).

Der Vorjahresdritte aus Heidenheim verpasste den dritten Sieg in Serie, obwohl die engagierten Gäste zweimal durch Tim Kleindienst (13.) und Christian Kühlwetter (77.) geführt hatten. Beide Teams verbleiben durch die gerechte Punkteteilung im gesicherten Mittelfeld. Paderborn ist mit 31 Punkten aus 22 Spielen Zehnter, Heidenheim bleibt mit 33 Zählern Tabellenachter. Das Team von Trainer Frank Schmidt musste seinen ersten Torschützen Kleindienst früh ersetzen, der nur wenige Minuten nach seinem Tor zum 1:0 verletzt vom Feld musste.

Die Partie vom 20. Spieltag hatte eigentlich bereits am 7. Februar stattfinden sollen, war damals wegen des Wintereinbruchs und heftigen Schneefalls in Ostwestfalen aber ausgefallen. Am Dienstag wurde nun bei frühlingshaften Temperaturen und fast 30 Grad Celsius mehr gespielt.

