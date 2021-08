Real-Coach über Mbappé-Transfer: Verein arbeitet daran

Wechselt Kylian Mbappé doch noch zu Real Madrid?. Foto: Francois Mori/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Francois Mori/AP/dpa)

Paris - Real Madrid wirbt auch kurz vor Ende des Wechselfensters weiter um den französischen Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain.

Trainer Carlo Ancelotti verwies nach dem 1:0-Ligasieg gegen Betis Sevilla in der Frage des Transferpokers auf die Vereinsführung der Königlichen. «Wir sollten lieber über das Spiel sprechen, denn der Rest ist Sache des Vereins, der daran arbeitet», sagte der italienische Coach. «Ich kenne im Moment keine Details.»

In der aktuellen Transferperiode können die Madrilenen den 22 Jahre alten Mbappé noch bis Dienstag verpflichten. PSG-Sportdirektor Leonardo hatte am vergangenen Mittwoch in einem Interview des französischen Senders RMC Sport das erste Angebot von Real in Höhe von 160 Millionen Euro bestätigt. Der Brasilianer hatte aber betont, diese Summe sei noch «sehr weit entfernt» von dem, was Mbappé heutzutage wert sei. Der spanische Hauptstadtclub soll Paris Medienberichten zufolge bei seinem zweiten Angebot zuletzt 180 Millionen Euro geboten haben.

Das Abschlusstraining von PSG vor der französischen Liga-Partie am Abend (20.45 Uhr) bei Stade Reims hatte Mbappé absolviert. «Er hat sehr gut gearbeitet und sich für das Spiel vorbereitet», betonte Trainer Mauricio Pochettino bei einer Pressekonferenz. Mbappé stehe wie auch Neuzugang Lionel Messi und der Brasilianer Neymar im Kader.

