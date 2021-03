Sevilla vor dem BVB-Spiel in der Krise - 1:2 gegen Elche

Sevillas Lucas Ocampos sitzt auf dem Rasen. Foto: Ina Fassbender/Pool AFP via AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Ina Fassbender/Pool AFP via AP/dpa)

Elche - Mit einer Serie von drei Niederlagen reist der FC Sevilla zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zu Borussia Dortmund.

Die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui verlor beim FC Elche 1:2 (0:0) und droht damit als Vierter den Anschluss zu den Top-Plätzen in der spanischen Fußball-Meisterschaft abreißen zu lassen. Der Europa-League-Sieger gastiert am Dienstag (21.00 Uhr) beim BVB, der das Hinspiel in Andalusien mit 3:2 gewonnen hatte.

Raul Guti (70.) und Carrillo (76.) schossen den Sieg für den Abstiegskandidaten heraus, der Ex-Gladbacher Luuk de Jong konnte nur noch verkürzen (90.). Erst am Mittwoch hatte Sevilla durch ein 0:3 beim FC Barcelona den Einzug ins Pokal-Finale verpasst.

