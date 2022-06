Sieben Clubs mit neuem Coach - Rose & Co. im Wartestand

Hat nach seinem Aus beim BVB noch keinen neuen Arbeitgeber: Marco Rose. (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Augsburg - Mit dem FC Augsburg hat nun auch der letzte Club der Fußball-Bundesliga einen neuen Coach gefunden.

Enrico Maaßen kommt von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft und tritt die Nachfolge von Markus Weinzierl an. Damit sind alle Trainerstellen bei den Erstligisten besetzt. Denn auch Aufsteiger FC Schalke 04 hatte bereits tags zuvor in Frank Kramer einen neuen Chefcoach präsentiert. Insgesamt werden sieben Vereine unter neuer Führung in die am 5. August beginnende Saison starten.

Namhafte Trainer wie Marco Rose, der zuletzt Vize-Meister Borussia Dortmund betreute, der frühere Gladbacher Adi Hütter oder auch der immer wieder gehandelte Bruno Labbadia befinden sich dagegen erst einmal im Wartestand. Sebastian Hoeneß hatte nach seinem Aus bei der TSG 1899 Hoffenheim eine Auszeit angekündigt, ehe er auf einen Trainerstuhl zurückkehren möchte. Wann und wo die renommierten Fußball-Lehrer wieder in Erscheinung treten werden, hängt vom Verlauf der ersten Spieltage und der Geduld der Sportchefs ab.

Der in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern geborene Maaßen gehört zu den Neulingen im zuweilen rauen Bundesliga-Geschäft. Er war seit Sommer 2020 Trainer der Dortmunder U23 und führte sie von der Regionalliga in die 3. Liga. In der abgelaufenen Saison landete das Team dort auf dem neunten Platz. Als Coach hat er gezeigt, dass er gerade auch junge Spieler entwickeln kann. Zuvor arbeitete Maaßen schon als Coach bei der SV Drochtersen/Assel in Niedersachsen und dem SV Rödinghausen in Nordrhein-Westfalen.

